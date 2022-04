El fin de las mascarillas llega con solo la mitad de los niños de Córdoba vacunados con dos dosis

A partir del miércoles 20 de abril, con los escolares ya de vuelta a clase tras la Semana Santa, está previsto que entre en vigor el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas como medida de protección frente al covid en la mayoría de espacios interiores, lo que sacará el tapabocas de los centros educativos, ya que entre las excepciones en las que el Ministerio de Sanidad ha contemplado que se deberá seguir usando la mascarilla no se incluyen colegios, institutos o facultades.

Según anunció la semana pasada la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la mascarilla tendrá que seguir usándose en transporte público, hospitales, centros de salud o residencias de mayores. Sanidad además recomienda un uso responsable de la mascarilla cuando haya aglomeraciones de personas o ante población vulnerable. Sin embargo, en el ámbito escolar, decaerá desde el 20 de abril la obligación de usar la mascarilla, salvo para profesorado o alumnado vulnerable o aquellas personas, que de forma voluntaria, quieran seguir protegiéndose con la mascarilla. Y se podrá continuar usando el tapabocas ante un posible riesgo.

Porcentaje de vacunados en Córdoba

La próxima aprobación de este real decreto llegará a Córdoba con solo la mitad de niños de 5 a 11 años con las dos dosis de la vacuna frente al covid (52%) y con un 65,7% (dos tercios del total) que cuenta con al menos la primera. En lo que respecta a la población general, el 91,8% de cordobeses se ha beneficiado de la mitad de la pauta y un 89,9% la ha completado.

A pesar de que la vacunación se ha ralentizado, sobre todo en el caso de los niños, Córdoba es la provincia de Andalucía con más niños vacunados con las dos dosis (52%), frente a Málaga que es la que tiene menos, el 36,5%, o respecto a la media andaluza (45,5%).

Córdoba es a su vez la primera provincia de Andalucía con más personas vacunadas de todas las edades. Un 89,9% de la población general tiene las dos dosis, frente a la media andaluza (87,4%) o Málaga, que con un 82,7% ostenta la última posición. Entre el 15 de diciembre, día en el que se comenzó a vacunar a los menores de 5 a 11 años en Córdoba, y hasta el 25 de febrero, se habían vacunado en Córdoba 33.103 niños de ese margen de edad.

Sin embargo, debido al alto número de pequeños que se contagiaron con la variante ómicron entre diciembre y enero, estos niños no pudieron ponerse la primera dosis cuando les hubiera tocado y ese ha sido uno de los factores por los que entre marzo y lo que va de abril solo hayan recibido la primera dosis 1.583 niños en la provincia cordobesa. Si un niño se contagia de covid no puede recibir la primera o la segunda dosis hasta que no hayan transcurrido 8 semanas.

La pediatra del centro de salud Castilla del Pino Ruth Capitán aprecia esa ralentización en la vacunación infantil. Achaca la situación a que hay padres que no están vacunando a sus hijos con la primera o con la segunda dosis porque han contraído la infección.

Familias que aplazan la vacunación

«Estas familias piensan que sus hijos pueden esperar sin vacunarse, ya que ahora cuentan con la inmunidad natural que hayan podido adquirir tras dar positivo, frente al efecto limitado de la vacuna y atendiendo a que la situación de la pandemia ha mejorado», expone esta pediatra. Frente a esta percepción, Ruth Capitán incide en la importancia y eficacia de la vacuna frente al covid, «que es un tratamiento seguro» y que ayuda a prevenir la gravedad de la enfermedad en caso de contagio, aunque en los niños en principio el covid curse más leve» y contribuye a su vez a evitar la transmisión de los niños a personas de más edad vulnerables.

Por su parte, Juan Luis Pérez Navero, exjefe de Pediatría del hospital Reina Sofía y presidente de la Sociedad de Pediatría Andalucía Occidental y Extremadura, destaca que la Asociación Española de Pediatría aconseja que la retirada de las mascarillas en los centros educativos se haga de forma escalonada, empezando por los primeros cursos de primaria y acabando con Bachilerato.

Además, la AEP apoya que se mantengan los grupos burbuja en clases y patios, aunque ya no se use la mascarilla, porque la respuesta inmune a la vacuna en los niños sigue en estudio y cada vez se hacen menos test de covid.

Pérez Navero recalca que en la inferior vacunación de los niños está influyendo que no se percibe tanto la gravedad del covid en esa franja de edad debido a que los síntomas en niños son menores o no existen y a que los pocos ingresos por covid (incluso de pacientes oncológicos o vulnerables) o casos de respuesta inflamatoria sistémica registrados por covid han evolucionado bien. Este pediatra aconseja que, ante el menor uso de la mascarilla, se mantengan medidas preventivas, como la ventilación e higiene de manos.