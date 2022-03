La Consejería de Salud y Familias ha emitido el último comunicado sobre la evolución de la hospitalización por coronavirus que emitirá en sábado, ya que a partir del lunes, según la Estrategia de Vigilancia y Control frente a la Covid-19 aprobada por la Comisión de Salud Pública, los datos de coronavirus se publicarán solo los martes y viernes.

Este último parte, que no recoge la evolución de los contagios ni el resto de parámetros, muestra un ligero descenso en el número de pacientes ingresados en la provincia, 58, dos menos que el día anterior, de los que 11 permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Andalucía ha experimentado un nuevo incremento de las hospitalizaciones en las últimas 24 horas, pasando de 568 a 582, lo que confirma la tendencia de los últimos días de avance lento de los casos. En este contexto, cabe recordar un dato que aportó este viernes el consejero de Salud y Familias, quien aseguró que del total de pacientes ingresados en estas unidades, el 60%, más de la mitad, están "con covid, pero no por covid", es decir, que el motivo de la hospitalización no fue el covid sino otras patologías.

Córdoba es la quinta provincia andaluza en número de enfermos con coronavirus ingresados, después de Málaga (146), Sevilla (121), Cádiz (88) y Jaén (61) aunque es la tercera en pacientes en cuidados intensivos tras Sevilla (17) y Málaga (13).

Pese a las pequeñas subidas recientes, en el último mes, la presión hospitalaria ha experimentado un descenso en Córdoba de casi el 30% y de un 33% en Andalucía, donde el 26 de febrero había 850 enfermos con covid ingresados y ahora hay 582. Habrá que esperar para ver si las oscilaciones de los últimos días, como indican algunos expertos, son "altibajos en forma de sierra" y no un cambio de tendencia.