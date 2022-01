Cerca de 300 profesionales sanitarios y sociosanitarios de Córdoba, en concreto 274, se han contagiado de coronavirus en el último mes, en plena explosión del covid y cuando los centros de salud y hospitales están soportando una gran presión asistencial como consecuencia de la variante ómicron. Según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, los 274 trabajadores positivos de este sector representan casi el 12% de los 2.149 contagios sufridos por estos profesionales desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

Los sindicatos Satse, CCOO y Sindicato Médico, así como los Colegios de Médicos y de Enfermería de Córdoba, apuntan que se está registrando una elevada cantidad de trabajadores sanitarios y sociosanitarios que está dando positivo en covid, en consonancia con la alta incidencia entre la población general, y destacan que esto está agravando aún más el colapso en los centros de salud y urgencias y también la presión asistencial en los hospitales.

De los 274 contagios entre estos profesionales destacan los 164 de sanitarios que trabajan en centros sanitarios o los 69 de personal de ayuda a domicilio. Además de esos 274 casos, la Consejería recoge que en Córdoba las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad han notificado 59 positivos en el último mes (dato que incluye el brote de la base de Cerro Muriano) y ha habido otros 230 casos en otras profesiones de riesgo.

Valoración sindical y de los colegios profesionales

La secretaria del Sindicato Médico de Córdoba, Inmaculada Romero, señala que su sindicato ha aportado las horas de sus liberados parciales y que ella y otro compañero están trabajando a su vez para resolver la falta de médicos que está habiendo por vacaciones y contagiados. Romero demanda a la Consejería que una vez que pase este repunte de covid «se nos escuche a los profesionales, para no tener que llegar a soluciones desesperadas y que el sistema sanitario no se tensione tanto».

Esta representante del SMA, al igual que el responsable de la sección de CCOO en el hospital Reina Sofía, José Antonio López, y el sindicato Satse no creen que la solución para resolver la presión asistencial en la sanidad sea poder contar con médicos o enfermeros jubilados, como ha planteado la Consejería de Salud, ya que estos colectivos entienden que los jubilados, por su edad, presentan un mayor riesgo frente al covid, al margen de que necesitarían un reciclaje porque el sistema informático Diraya cambia con una periodicidad frecuente.

Por ello, precisan que, en el caso de incorporación de jubilados, que fuera en segunda línea o teletrabajando, no contactando directamente con pacientes.

Colegio de Médicos

A la presidenta del Colegio de Médicos, María Carmen Arias, no le consta que se haya incorporado ningún médico jubilado por ahora a la labor asistencial. «Aunque haya buena voluntad entre los jubilados, nuestra profesión es de mucho riesgo y responsabilidad y requiere una actualización continua por lo grave y cambiante de la situación actual. Ya nos cuesta estar al día a los que llevamos casi dos años en esta batalla. Los compañeros que estamos en activo estamos dispuestos a perder vacaciones y a sacrificarnos por los pacientes, pero hace falta reconducir los recursos para no exponer a los jubilados», recalca Arias.

Situación de la enfermería

Respecto a este mismo tema, el presidente del Colegio de Enfermería, Enrique Castillo, recuerda que decenas de enfermeros jubilados se prestaron a apoyar a la sanidad pública en la primera ola de la pandemia y nunca fueron llamados y añade que ahora la Consejería de Salud tampoco ha detallado qué funciones podría realizar este personal jubilado. Al Colegio de Enfermería le consta que enfermeros cordobeses no han podido cogerse sus días de vacaciones en Navidad debido a las bajas de compañeros o falta de sustitutos para cubrirles y entiende que «esta situación no hace más que evidenciar la necesidad de aumentar la ratio enfermera-paciente».

Ambulancia sin médico, denuncia CCOO

Por otro lado, José Antonio López, denuncia que debido a la falta de médicos en la capital solo hay una ambulancia con médico en el dispositivo de urgencias móvil de Sector Sur y Castilla del Pino, ya que en la otra ambulancia solo está asistida por una enfermera y un técnico conductor de emergencias. «Hay facultativos interinos que han rechazado trabajos en las urgencias de Castilla del Pino porque soportaban jornadas agotadoras y se han ido a la privada. La Junta ha querido contar para resolver la falta de médicos con estudiantes de último año y de jubilados mientras ha dejado marchar fuera de Córdoba a médicos y enfermeros porque no quiere pagarles lo que les ofrecen en otras regiones y ahora no hay sustitutos en bolsa. La población acude a urgencias porque en su centro de salud no le dan cita antes de 14 días y las saturan por temas banales», critica López.

Por su parte, Satse denuncia la escasez de enfermeras y auxiliares de enfermería en las unidades covid del Reina Sofía, debido a que la Junta no renovó cientos de contratos de refuerzo covid.