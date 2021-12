Los centros escolares se encuentran a final del primer trimestre del curso en una situación "de caos, totalmente descontrolada", según han informado la presidenta de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Isabel Bernal, y la responsable de Educación del sindicato CSIF en Córdoba, Elena García, que han coincidido en que el repunte de contagios por coronavirus que se está produciendo en Córdoba se está reflejando de forma muy llamativa en los colegios e institutos, donde muchos padres han optado por no llevar a sus hijos a clase para evitar posibles contagios antes de las fiestas navideñas.

Según Bernal, hay centros donde la falta de profesorado es alarmante porque hay quienes han dado positivo y están en cuarentena, por ser contactos estrechos y estar a la espera de pruebas o por problemas de conciliación. Asimismo, destaca que "los enfermeros de referencia escolar no dan a basto y piden paciencia en las peticiones, ya que están desbordados ante la avalancha de casos de sospecha".

Según Elena García, al repunte de coronavirus se suman otros virus respiratorios propios del invierno que se pueden confundir con el covid y que obligan a los profesionales a no ir a clase hasta que se descarta que lo que tienen es coronavirus, ya que los síntomas son similares. "Antes un profesor con 38 de fiebre, podía asistir a clase con la medicación correspondiente, ahora eso es una temeridad si no sabe a ciencia cierta que se trata de un resfriado y no de un contagio por covid", comenta García. Además, en algunos centros, se han adoptado medidas excepcionales hasta ahora, como medir la temperatura niño por niño antes de entrar en clase. Ni CSIF ni Asadipre tienen datos concretos para valorar la situación de bajas y ausencias con números, pero coinciden en que "hay mucho descontrol en estos días de final de trimestre" que les hacen temer sobre cómo arrancarán las clases después de las fiestas navideñas. "Hemos notado un antes y un después desde el puente de Diciembre, hay muchas aulas enteras de Infantil cerradas por el número de casos y familias que no quieren traer al colegio a sus hijos por miedo a que contagien a otros familiares más vulnerables en los días que vienen", insiste.

Uno de los casos que señalan ambas responsables es el de Palma del Río, donde al parecer, hay muchas aulas "casi vacías". También aluden a algunos centros de la capital, como el Concepción Arenal, en el que hay más de diez profesores de baja. Las sustituciones de esas bajas no se están produciendo, lo que está generando grandes desajustes en la plantilla al cierre del trimestre. En los institutos, según las fuentes consultadas, se está registrando también "un aumento del número de casos y de confinamientos preventivos".

"Solo hay 58 aulas aisladas de 7.426", según Educación

Por su parte, la Delegación de Educación en Córdoba asegura no tener constancia de que haya "ausencias significativas" de profesores ni de alumnos en los centros escolares de la provincia. Según fuentes de la Junta, "la incidencia ha subido, pero solo hay un 0,78% de aulas aisladas, 58 de las 7.426 de la provincia". Asimismo, aseguran que se sustituyen "todas las bajas que solicitan los centros y que el procedimiento suele ser de un mínimo de seis días entre que se convocan en Sipri y se incorporan".