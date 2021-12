Los negocios de hostelería de Córdoba han empezado la mañana de este lunes a pedir el pasaporte covid de vacunación. En la mayoría de los casos, la implantación del certificado de vacunación se ha desarrollado sin incidencias (cabe recordar la alta cobertura de vacunación que existe en la ciudad), aunque a primera hora de la mañana sí que ha habido ciertos problemas.

Los cuenta Mario Pimentel, dueño del bar La Esquina, junto a la iglesia de San Miguel. Son los propios hosteleros los que tienen que descargar una aplicación que permite escanear el código que cada uno tiene en su pasaporte. Esa app, explicaba el hostelero, no funcionaba a primera hora de la mañana.

Solventados los problemas técnicos iniciales, la mañana ha transcurrido "sin incidencias", comentaba Pimentel, que ha asegurado que ningún cliente ha puesto problema en enseñar el documento.

La mañana, sin embargo, no ha sido igual para Isabel García, dueña del bar Magerit, en la calle Eduardo Lucena. La hostelera ha explicado que la mayoría de clientes que han entrado a primera hora no se habían enterado de que se precisaba el pasaporte, de ahí que el interior hubiera poca gente.

Con ello, García se preguntaba que "si no me enseñan el pasaporte, ¿qué hago? ¿no les dejo quedarse y pierdo clientes", y cree que con esta medida se coloca a los hosteleros como policías, "cuando no es nuestra función".

Esos despistes en no tener el pasaporte tenían más que ver con quien no se lo había descargado, pero también había alguno no vacunado que se cuestionaba si en las terrazas también iban a pedirlo (no será así ya que el BOJA solo se refiere a interiores).

También había cordobeses que tenían el pasaporte, pero que no lo encontraban en el teléfono. Le ha pasado a un cliente del bar La Antigua Vidriera donde una de sus camareras, Jéssica, intentaba ayudarle a encontrarlo. Finalmente, no ha sido posible, y el cliente se ha tenido que quedar en la terraza, aunque se le ha procurado poner junto a una estufa.

De momento, parece que la implantación del pasaporte covid en Córdoba se desarrolla sin más incidencias que despistes, aunque habrá que esperar a las jornadas en las que la hostelería suele acumular mayor número de clientes.