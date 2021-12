Comienza diciembre y la situación de la incidencia del covid en Córdoba continúa creciendo, como ha venido haciendo de forma progresiva en casi todo noviembre. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado este miércoles 128 positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba, una cifra que vuelve a ser superior a la del día anterior, con dos casos más, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Esta nueva subida se traduce en un nuevo alza de la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días a 148,5, 3 puntos más que el martes. Y en la capital cordobesa la tasa ya superó el martes la cifra de 200 y este miércoles escala hasta 220,5, 8 puntos más que el día previo. El promedio andaluz de infecciones por coronavirus se incrementa igualmente con respecto a la jornada previa, pero ni un punto, quedándose en 105,9.

Córdoba lleva ya quince días siendo la provincia de Andalucía con la tasa de infección por coronavirus más elevada. El brote de la prisión, que ha dejado unos 400 contagios en los dos últimos meses, ya se va a dar por controlado, por lo que ya no está influyendo en este repunte de casos, aunque sí queda aún pendiente de resolución el foco de contagio registrado en la base militar de Cerro Muriano, que al menos ha dejado 54 positivos, pues la Consejería de Salud no ha facilitado información actualizada en los últimos días y no ha comunicado si ha habido variaciones. La explicación al auge de la incidencia está, sobre todo, según ha venido apuntando la responsable del grupo de expertos del coronavirus en Andalucía, la doctora Inmaculada Salcedo, en un mayor número de encuentros y reuniones en los que los asistentes se relajan y no cumplen del todo las medidas preventivas frente al covid.

El aumento de la incidencia también ha incrementado ligeramente la presión hospitalaria, pero aún con niveles moderados. Este miércoles la Consejería de Salud ha informado de que ha contabilizado dos nuevas hospitalizaciones por covid, de las que ninguna en uci. Permanecen en Córdoba 25 personas ingresadas por la infección por covid-19 (dos más que el martes), de las que 8 en uci (dos más que el día anterior). Además, la Consejería ha comunicado este miércoles otras 62 altas.

La capital y Lucena, en riesgo alto, y Villaharta, con una tasa de más de mil

Además del crecimiento de contagios en la capital, sobresale el indicador de Lucena, que aunque el martes era también superior a 200, baja este miércoles 12 puntos y se queda en 191. Por su parte, el resto de áreas sanitarias presentan el siguiente promedio medio de contagios por cada 100.000 habitantes, 112,1, el área sur; 90,6, el distrito Guadalquivir, y 45,4, el área norte. Junto a la capital y Lucena, otros 18 pueblos de la provincia tienen una tasa mayor a 100, aunque sobresalen Villaharta y Villaviciosa, al tener un indicador más disparado. Son Aguilar de la Frontera; Cabra; Doña Mencía; Montalbán; Nueva Carteya; Puente Genil; Santaella; Almodóvar del Río; Bujalance; Fuente Palmera; Obejo; Posadas; Villaharta (1.127); Villaviciosa (906); Belalcázar; Espiel y Villanueva del Duque.

Vacunación en Córdoba

En Córdoba se han administrado desde que comenzó el proceso de inmunización en diciembre de 2020 un total de 1.370.173 dosis de la vacuna frente al covid. Con los últimos datos existentes en la provincia ya hay un 84,3% de población, 658.842 personas que han recibido la primera dosis, mientras que un 83,1%, 649.767 tiene puestas las dos. En lo que respecta a la población diana, un 94,8% de la población mayor de 12 años cuenta con la mitad de la pauta y el 93,5% restante, con las dos. Por otro lado, ya hay en la provincia 122.421 personas con la tercera dosis, de las que 88.669 tienen más de 70 años.