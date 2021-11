El pasado 23 de octubre se detectaron los primeros cinco casos de la variante delta plus en Cataluña. Dos días después, la Comunidad de Madrid estudiaba varias casos sospechosos de la nueva variante. Ahora, se han detectado los primeros contagios en Córdoba, según han confirmado fuentes de Salud a este periódico.

La variante delta plus del coronavirus fue la causante de la segunda ola de infecciones en la India durante el mes de mayo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) circula ya en más de un centenar de países. En Europa, apareció por primera vez en Reino Unido el pasado mes de julio y que ya está extendida entre la población inglesa.

¿Qué es la variante delta plus?

Hay miles de tipos o variantes diferentes de covid que circulan por todo el mundo. La denominada variante delta plus contiene una nueva mutación en la proteína de espiga que el virus usa para entrar en las células. Como está estrechamente relacionada con la variante delta, se le ha llamado delta plus en lugar de otra letra del alfabeto griego. Algunos expertos señalan que es entre un 10% y un 15% más transmisible que la variante delta estándar, pero aún no hay certezas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha precisado recientemente que el "problema" de la variante delta es que sus incrementos se han detectado asociados a relajación de medidas, muchas de ellas en el Reino Unido, donde hay "una gran movilidad global". Con todo, Simón ha señalado que a la delta plus hay que "seguirla con mucho cuidado".

¿Son efectivas las vacunas?

Desde la OMS se insiste en que las vacunas son efectivas frente a todas las variantes del coronavirus, en particular cuando se trata de prevenir casos severos, hospitalizaciones y muertes. No obstante, ninguna vacuna es cien por cien efectiva. Un pequeño número de personas vacunadas puede infectarse, es lo que se denomina infección intermitente, si bien es probable que tengan síntomas más leves.