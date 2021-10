Un 94% de cordobeses mayores de 12 años ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna frente al covid, un total de 641.715 personas, frente a algo más de 42.000 ciudadanos de la provincia que aún no se ha vacunado por distintos motivos. En el último mes el porcentaje de cordobeses que no ha recibido aún ninguna dosis ha bajado apenas un 2%, pues el 8 de septiembre había un 7,9% de población sin inmunizar frente al covid, 55.381, y actualmente es el 6%, 42.061 cordobeses. En la franja de 20 a 29 años es donde se aglutina un mayor número de personas no vacunadas en la provincia, con un 80,4% con una dosis, frente al 86% de primovacunados de 12 a 19 años o el 82% con una dosis que tienen entre 30 y 39 años.

Relacionadas Los contagios de coronavirus repuntan en Córdoba por el brote de la prisión

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta, Córdoba sigue siendo la provincia de Andalucía en la que está más adelantada la vacunación frente al covid, con un 92,4% de población diana (mayor de 12 años) totalmente inmunizada, por delante de Jaén, que es la segunda provincia con más inmunizados, un 91,6.

Desde que comenzó el proceso de inmunización el pasado mes de diciembre, en Córdoba se han administrado ya 1.238.256 dosis de la vacuna frente al covid. En la población general, el porcentaje de inmunizados con al menos una dosis es del 83,5%, promedio que baja al 82,1% cuando se trata de las dos dosis.

Por municipios, Conquista sigue siendo el pueblo de la provincia con un mayor porcentaje de población vacunada, con un 94% que cuenta con las dos dosis. En Córdoba sigue habiendo 21 puntos de vacunación para que la población que aún no se ha vacunado o que tenga pendiente alguna dosis pueda recibir la vacuna. Más información sobre estos puntos en este enlace.