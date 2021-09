Córdoba adaptará su protocolo de procesiones a lo aprobado a nivel andaluz. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, un día después de que el Arzobispado de Sevilla levantara las limitaciones sobre el culto público y autorizara el regreso de las procesiones y de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, confirmara esa tendencia hacia la normalidad.

Bellido ha recordado que Córdoba "se adelantó" al aprobar un protocolo propio de procesiones para las hermandades, acordado con Salud y con la Agrupación de Cofradías, y que ya ha servido para ver a algunas imágenes en las calles.

Ahora, ese protocolo se adaptará a una libertad mucho mayor que se concede gracias a una bajada de la incidencia del coronavirus en toda la comunidad autónoma. Para Bellido, esta medida es "fantástica" porque "significa que estamos volviendo a la normalidad" y ha valorado que la Junta aplique un criterio común para toda la comunidad autónoma.

Los costaleros, con certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad

Las diferencias entre el protocolo que existía en la ciudad y el que se aplicará a partir de este jueves tiene ciertas diferencias. La primera, podrá haber costaleros, algo que el protocolo propio no permitía. Quienes lleven las imágenes, esos sí, deberán tener la pauta de vacunación completa o un certificado de haber pasado la enfermedad y tendrán que llevar mascarilla.

Entre las normas que se aplicarán a los cultos en las calles también destaca el hecho de que se procure procesionar por vías anchas (algo que sí se recogía en el protocolo cordobés).

Esto estará en vigor siempre que el territorio esté en nivel 1 de alerta por coronavirus (donde se sitúa ahora Córdoba). En el nivel 2 la Junta de Andalucía no prohíbe las procesiones, pero no las recomienda, y en los niveles 3 y 4 no están permitidas.