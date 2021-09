En Córdoba se ha comenzado a administrar este viernes la tercera dosis de la vacuna frente al covid a casi 400 personas que por su estado de salud se encuentran imunodeprimidas, bien porque recibieron en su día un trasplante o porque son pacientes oncológicos que están recibiendo un determinado tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, cuando acaba de empezar a ponerse la tercera dosis a este grupo concreto de personas y cerca del 80% de la población cordobesa general ya ha completado la pauta vacunal frente al covid, mientras aún queda un grupo de más de más de 51.000 cordobeses mayores de 12 años que no ha recibido todavía la primera dosis.

De esos 51.381 no vacunados (el 7,4% de la población cordobesa mayor de 12 años), Salud estima que, al menos un tercio, son personas que han sufrido el covid y que se están empezando a vacunar cuando el plazo se lo va permitiendo, al menos cuatro semanas después de pasar la infección. Pero, los otros dos tercios son personas que, por otros motivos, no han acudido a recibir la primera dosis, lo que impide el objetivo de alcanzar mayor inmunidad. Por eso, la Consejería de Salud ha habilitado de nuevo la semana que viene 14 puntos para la vacunación sin cita (dos en la capital -en el pabellón Vista Alegre y centro de salud Castilla del Pino-) y 12 en el área sanitaria sur) para intentar captar a todos esos cordobeses mayores de 12 años que por ahora no se han animado a vacunarse.

Casi 400 cordobeses han sido los primeros en recibir este viernes la tercera dosis de la vacuna frente al covid, después de que el Ministerio de Sanidad diera el visto bueno el pasado miércoles a su administración. En total, a lo largo de los próximos días está previsto que se vacunen de la tercera dosis 1.506 personas en la provincia cordobesa.

Por el palacio municipal de deportes Vista Alegre de la capital cordobesa han pasado este viernes unas 300 personas que cumplen estos criterios para recibir la tercera dosis, mientras que en el área sanitaria sur han sido citadas casi un centenar y en el área sanitaria norte se las está emplazando para la semana próxima en los cuatro puntos habituales de vacunación, en Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Hinojosa y Peñarroya-Pueblonuevo. Las vacunas en el área sur se están inoculando en los centros de salud de las 12 zonas básicas de salud (Aguilar, Fernán Núñez, Puente Genil, Montilla, Lucena, Priego, Cabra, La Rambla, Benamejí, Castro del Río, Baena y Rute).

En Vista Alegre, poco después de las 10.00 horas, recibía este viernes su vacuna Génesis Quiroga, de 30 años, que está trasplantada de riñón y páncreas desde hace casi 3 años. "Cuando empezó la pandemia del covid yo llevaba apenas un año trasplantada, por lo que sí ya entonces tenía hábitos preventivos contra las infecciones pues ahora continúo igual, con la mascarilla y también con la protección que nos ofrece esta vacuna. Tenemos que vacunarnos todos para ser solidarios, porque sino seguirán surgiendo nuevas cepas y no llegará nunca el final".

Otros cordobeses trasplantados como ella también se han animado a vacunarse de la tercera dosis. La enfermera Estefanía Redondo los ha tratado con cariño y les dice que no va a ser nada el pinchazo. Las dos primeras dosis, mayoritariamente de Moderna, se las pusieron a estos pacientes inmunodeprimidos en el hospital Reina Sofía en primavera, por lo que han repetido con Moderna para la tercera, aunque hay alguno que recibió Pfizer porque en su momento no se pudo vacunar con Moderna y este viernes también se les ha administrado la tercera dosis de Pfizer.

Evitó los síntomas con la vacuna

María Ángeles Pérez, trasplantada de médula desde hace 21 años, se contagió de covid, a pesar de encontrarse ya vacunada, pero esta inmunidad le permitió no enterarse apenas de la infección. "Mi hija dio positivo y cuando me hizo la prueba yo también lo era, pero no tuve síntomas ninguno. Animo a todos los que aún no se han vacunado a que lo hagan, porque si yo no hubiera estado vacunada no sé cómo me habría afectado el covid", ha apuntado.

Ricardo Francisco Romero, trasplantado de hígado, igualmente ha insistido, mientras recibía la tercera dosis, en la importancia de que toda la población se vacune, así como Francisca Ruiz Pozo, que también recibió en su día un injerto de hígado que le devolvió la vida, y este viernes se ha beneficiado de una tercera dosis de la vacuna frente al covid, que quizás pueda valer por otra vida.

Otro paciente que se ha vacunado de la tercera dosis es Francisco Fernández, de 67 años, que sufrió un infarto hace 19 años, y al que su médico le ha indicado que se vuelva a vacunar por seguridad.

Se sigue vacunando sin cita

Al margen de vacunar a pacientes a los que se les inocula la tercera dosis, en Vista Alegre se ha seguido vacunando este viernes a pacientes mayores de 12 años que hayan sido previamente citados y a personas sin cita que aún no se han puesto la primera o la segunda dosis. A todos se les inoculará Pfizer o Moderna. La semana que viene, en Vista Alegre, volverán a ser citados más pacientes inmunodeprimidos, hasta que se alcance a todos. Además, hay otros puntos de vacunación en la provincia. Se pueden consultar los existentes pinchando en este enlace.