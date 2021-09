Nueva jornada de vacunación sin cita contra el covid este viernes en el pabellón Vista Alegre de Córdoba. Hasta las 14.00 horas, profesionales del distrito Córdoba-Guadalquivir estarán administrando las 800 dosis de Pfizer previstas, con el objetivo de que puedan agotarse todas, lo que contribuiría a que cada vez haya menos personas sin vacunar y se pueda alcanzar la mayor inmunidad de grupo posible, según ha señalado el enfermero de este distrito José Antonio Agudo.

Solo en la primera hora de apertura del punto de vacunación, para las 10.00 horas, ya se habían inoculado cerca de 200 dosis, lo que ha permitido que los destinatarios hayan recibido una primera vacuna. Como el suero que se administra es el de Pfizer, dentro de tres semanas los vacunados tendrán que volver a este mismo punto para ponerse la segunda dosis.

"El mayor grueso de personas que está acudiendo a vacunarse este viernes frente al covid son cordobeses que pasaron la enfermedad hace más de cuatro semanas; embarazadas (a las que se les está insistiendo mucho en la importancia de que se vacunen frente a este virus por casos graves que se están registrando en gestantes no inmunizadas); jóvenes y adolescentes que se encontraban de vacaciones cuando les tocó el turno de ponerse la primera dosis, así como esa cuota aún de indecisos que no sabía si vacunarse o no y al final ha optado por hacerlo", explica José Antonio Agudo.

Agudo ha lamentado que durante agosto se hayan perdido muchas citas (hasta 60 o 70 diarias), fundamentalmente para recibir la segunda dosis, porque los que tenían que haber acudido a vacunarse no lo han hecho, pero tampoco avisaron de que no irían, por lo que ahora están volviendo a solicitar la vacunación.

Cerca de 65.000 cordobeses sin vacunar aún

Con datos hasta el jueves de la Consejería de Salud, en Córdoba quedaban 64.757 mayores de 12 años sin vacunar frente al covid, de los que aproximadamente un tercio son cordobeses que sufrieron la infección y que estaban pendientes de que pasara el plazo de 6 meses para poder vacunarse y que, al haberse reducido ahora ese tiempo de espera a 4 semanas, pues tienen la oportunidad de inmunizarse antes de lo que les correspondería.

Entre los cordobeses que han acudido este viernes a vacunarse a Vista Alegre estaba un trabajador hospitalario, que hasta ahora no se había decidido a recibir la primera dosis, pero que al ver cómo ha afectado negativamente la pandemia este verano a compañeros de trabajo y familiares, había decidido animarse por fin.

Otra de las vacunadas ha sido Cristina Jiménez, de 37 años, que se encuentra en la semana 21 de embarazo y ha decidido vacunarse ya este viernes, aunque tenía cita en su centro de salud para el 10 de septiembre, con el objetivo de evitar el mayor riesgo de contagio que pesa sobre las gestantes.

También se ha acercado por el pabellón Leopoldo López, junto a sus hijos Julia, Marta y Pablo, que se han vacunado ahora tras volver de vacaciones, así como Adrián Bermudo y su padre, Francisco, que como pasaron el covid hace 4 meses han ido este viernes a recibir la primera dosis.

Otros dos vacunados ha sido un matrimonio de más de 60 años, que igualmente se encontraba en el grupo de indecisos, que finalmente ha optado a vacunarse, después de recibir varios mensajes por parte de Salud para que se inmunizaran.

Seguirá la vacunación sin cita en Vista Alegre el lunes 6 de septiembre

No solo este viernes estará abierto este punto de vacunación frente al covid sin cita. Según informa el distrito Córdoba-Guadalquivir, a partir de este lunes 6 de septiembre cualquier persona mayor de 12 años puede optar por seguir pidiendo cita para vacunarse de una primera o segunda dosis en el centro de salud que le corresponda, incluyendo el pabellón Vista Alegre, o también pueden acudir sin cita a Vista Alegre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Las vacunas que se administrarán tanto sin cita como con cita son Pfizer y Moderna. Se recuerda además que los menores de 16 años deben acudir acompañados por un adulto. Habrá previstas 300 dosis diarias en Vista Alegre para cualquier interesado en vacunarse que acuda sin cita.

Otros puntos de vacunación sin cita en la provincia

Además de la vacunación sin cita que se desarrolla esta mañana en la capital, este viernes también se inmuniza sin necesidad de haber cerrado una hora, en varios puntos del área sanitaria sur. En Cabra es de 10.00 a 14.30 horas, en el centro ADIE; en Rute, de 10.00 a 14.00 horas, en el centro de salud; en Castro del Río, de 11.30 a 13.00 horas, en el centro de salud, en Puente Genil, de 11.00 a 14.00 horas, en el centro de salud José Gallego Arroba; en Fernán Núñez, de 11.00 a 13.00 horas, en el centro de salud; en Montilla, de 12.00 a 14.00 horas, en el centro de salud, y en Priego, de 12.00 a 14.00 horas, en el centro de salud.