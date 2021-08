El jefe de Epidemiología de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, el doctor Antonio Varo, explica que la aparición de nuevas variantes del coronavirus ha motivado que se estime necesario un mayor porcentaje de protección de grupo, que oscilaría entre el 80% y el 90%, para frenar los contagios del virus SARS COV-2.

En este sentido, recuerda que en un primer momento se pensó que sería suficiente con alcanzar un 70% de población inmunizada (bien porque se haya contagiado o bien porque haya sido vacunada), porque «era lo que normalmente ocurre en cualquier tipo de epidemia». Sin embargo, con la llegada de las nuevas variantes del virus «se estima que la protección de grupo tiene que alcanzar, como mínimo, un 80% o incluso se habla de un 90%, hace falta una inmunidad mayor para proteger de las variantes», señala. Varo abunda en que, «de hecho, en poblaciones como Israel, que ya tenían el 70% de inmunidad de grupo, se ha extendido la variante delta». «Entre un 80% y un 90% es donde está la protección de grupo, que es interrumpir la transmisión a las personas susceptibles de contagiarse», precisa el epidemiólogo.

Además, concreta que al barajar estos porcentajes, se hace en referencia a la población total y recuerda que no existe vacuna infantil, por lo que «hay un grupo de población que se puede estar inmunizando de manera natural a través del contagio pero no de manera adquirida a través de la vacuna». De este modo, también hace hincapié en que «no sabemos lo qué va a pasar», pero «sí sabemos que con un 70% no basta para interrumpir la transmisión», puntualiza.

Por último, consultado por la suficiencia de alcanzar un 80% de inmunización en la población total cuando no existen, en líneas generales, cierres perimetrales de los territorios, el jefe de Epidemiología de Salud subraya que «esto tiene que ser a nivel global, mientras haya movilidad tiene que ser global».