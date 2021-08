Unos 20.000 cordobeses que superan los 40 años de edad no han recibido todavía ninguna dosis de la vacuna para protegerse frente al covid-19, un dato que se extrae de las cifras de población del Instituto de Estadística de Andalucía y la información sobre vacunación publicada por la Consejería de Salud y Familias a través del referido organismo.

La estadística indica que un 75% (586.830 personas en términos absolutos) de la población provincial ha recibido, al menos, un pinchazo y el porcentaje de cobertura es más elevado en las edades más avanzadas. Sin embargo, este baja del 100% a partir de los 59 años. En el colectivo de 50 a 59 años de edad, ha recibido al menos una dosis el 94%(114.234) y faltan por iniciar el tratamiento más de 7.000 personas. Entre los cordobeses de 40 a 49 años, han percibido, como mínimo, un pinchazo 104.425 personas, el 89% del total, por lo que restan por hacerlo más de 12.000.

Las situaciones por las que esta población no se ha vacunado pueden ser diversas y entre ellas se incluye la posibilidad de que se hayan contagiado de covid-19 en los últimos seis meses, y otras circunstancias como la realización de viajes. Al hilo de estos resultados, en los últimos días la Junta de Andalucía ha comunicado su voluntad de captar a los mayores de 40 años sin inmunizar para que lo hagan con la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, en jornadas de vacunación masiva sin cita. No obstante, fuentes de Salud indicaron ayer que, por ahora, no se ha programado ninguna iniciativa de este tipo en Córdoba para las próximas fechas.

Tres fallecidos

La pandemia de coronavirus ha provocado tres víctimas mortales en Córdoba desde el sábado pasado y la cifra global de fallecidos se eleva ya a 996, según las cifras publicadas ayer por la Consejería de Salud a través del Instituto de Estadística de Andalucía. El balance del fin de semana indicaba, además, que en los últimos dos días han sido 22 los enfermos con covid-19 que han precisado un ingreso hospitalario, cinco de ellos en unidades de cuidados intensivos. De este modo, los centros sanitarios de la provincia tienen 125 pacientes con covid-19 ingresados y, de estos, 25 se encuentran críticos.

Por otra parte, la provincia ha confirmado 325 nuevos contagios mediante pruebas diagnósticas de infección activa, con los que el total de casos se eleva a 67.798. Agregando el conjunto de los test realizados, la cifra de afectados por la pandemia en Córdoba se eleva a 68.307.

En los últimos dos días se han recuperado 201 pacientes que habían sufrido la infección por coronavirus, por lo que el número de contagios continúa siendo más elevado que el de personas que logran curarse. A pesar de esto, ya han vencido al SARS COV-2 58.744 cordobeses.

Uno de los aspectos más significativos de la información divulgada por la Consejería de Salud es que la tasa de contagio se sitúa en Córdoba en 510 casos por cada 100.000 habitantes acumulados durante las dos últimas semanas, lo que representa un descenso notable respecto a los 575 positivos de hace siete días. Sin embargo, hay seis localidades de la provincia que registran una tasa superior a un millar de infecciones y estas son Doña Mencía (1.170); Luque (1.075); Palenciana (1.092); Santaella (1.170); Pedro Abad (1.385); Belalcázar (1.051) y Pedroche (3.643,7).