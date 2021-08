Lorena tiene 13 años y esta mañana ha recibido la primera dosis de la vacuna del covid, Moderna. Es una de los menores de 15 años que han empezado ya a recibir la inyección en el centro de salud Castilla del Pino. "Tenía ganas de vacunarme, en casa solo faltaba yo", explica. Su madre pidió cita para el pediatra y en la misma llamada le dieron fecha para vacunarla. "No me ha dolido nada, ha sido menos de lo que esperaba", confiesa, "animo a otros niños a vacunarse para que esto se acabe pronto, da más miedo el covid que la vacuna". Es el mensaje de Lorena que, como la gran mayoría de los de su edad, están superconcienciados sobre la importancia de las medidas de seguridad y se han tomado muy en serio desde el principio cumplirlas a rajatabla. Arián tiene 14 y ha acudido con su padre a vacunarse. "La verdad es que tenía un poco de miedo por si dolía o tenía otros efectos secundarios", explica sincero. "Tienen demasiada información y es difícil discernir cuál es la correcta", señala su padre, que coincide en que su hijo ha estado muy mentalizado desde el principio y ha sido muy responsable.

El martes pasado empezaron a vacunar a los chavales de 15 años y ahora, en los centros, se juntan los menores de 12 a 15, que figuran en las agendas en momentos distintos a los adultos. Álvaro tiene 15 años. "Por fin me han vacunado", afirma, "mis tíos pasaron el covid y me preocupaba contagiarme o contagiar a otros". En su entorno, asegura que tiene amigos muy responsables y otros que "pasan un poco de las medidas". En su opinión, "tenemos que tomárnoslo en serio y vacunarnos, hay que acabar con esto". Se les ve cansados de la pandemia, con ganas de recuperar la libertad precovid. "Lo más duro ha sido acostumbrarte a estar con la mascarilla todo el día en clase, sobre todo, con el calor", comentan.

Los encuestados muestran su convencimiento sobre la necesidad de acudir al pinchazo, por más dudas que alberguen sobre la vacuna. Vanesa tiene 14 años y se ha puesto la dosis de Moderna pese a que al principio no quería. "Nos decía que tenía miedo a los efectos", señala su madre, "entre los jóvenes, hay muchas dudas, ven informaciones contradictorias en las redes y no saben con qué quedarse, pero al final ha decidido que esto era lo correcto". Todos salen de la sala tan campantes. "No ha dolido", repiten, "esperaba que fuera peor".

Claudia tiene 12 años y también se ha vacunado esta mañana. "En mi grupo de amigas y amigos, todo el mundo tiene claro que se quiere vacunar", afirma. A su lado, su madre explica que ella misma, celadora de un hospital, dudó a la hora de inyectarse la dosis correspondiente cuando le llegó el turno en enero. "Éramos los primeros y temíamos que se nos usara como conejillos de indias con una vacuna que no estaba testada lo suficiente", explica, "pese a todo, lo hice y aquí estoy con la menor de mis hijas, ya estamos todos vacunados". En su opinión, los menores han sido los más responsables de la pandemia: "Mi abuelo murió hace dos meses después de contagiarse en la residencia donde vivía, así que mis hijas han visto los estragos del covid de cerca".

Todos los que han ido hoy tendrán que volver a por la segunda dosis antes de volver al cole, el 4 de septiembre. A partir del lunes, los centros cívicos empezarán a vacunar también a los menores de 15, que deben acudir a la cita acompañados por sus padres.