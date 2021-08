Córdoba administró en julio un 17% menos de vacunas contra el covid que en junio, el mes en el que se batieron todos los récords y la provincia llegó a inocular 283.416 dosis en 30 días. En julio, con un día más, se han inyectado 235.084 dosis, que han permitido dar un empujón importante al volumen de población con la pauta completa. Si junio acabó con 33.916 cordobeses protegidos con la doble dosis de la vacuna, julio ha finalizado con 499.314, un 46,5% más. El freno en el ritmo de vacunación constata el descenso en la llegada de vacunas que ya anunció la Consejería de Salud. Según las cifras oficiales, en julio llegaron 2,5 millones de vacunas frente a los 2,9, casi 3 millones del mes anterior.

Los últimos días del mes de junio permitieron registrar una sucesión de récords diarios (22 de junio, 14.208 vacunas en un día; 23 de junio, 15.237 y 24 de junio, 16.343) que no se han vuelto a repetir, pese a lo cual no se puede decir que julio haya sido un mes malo. De hecho, después de junio ha sido el mes que más vacunas se han puesto hasta ahora. Solo hay que echar la vista atrás. En enero, se aplicaron 34.195 dosis, en febrero, 60.339; en marzo se inyectaron 141.928, 177.613 en junio y 235.084, en julio. Por contra, el número de primeras dosis ha disminuido esta vez. En julio se han aplicado 90.440 vacunas a cordobeses que no tenían ninguna mientras en junio se le puso a 142.602 personas y en mayo a 107.182.

Córdoba es la cuarta provincia andaluza que más dosis ha puesto hasta ahora, superando el millón (1.010.905), muy cerca de Granada (1.114.641) y a más distancia de Cádiz (1.527.651), Málaga (1.950.810) y Sevilla (2.330.145 dosis). Pese a todo, la provincia de Córdoba sigue en cabeza en cuanto al porcentaje de población mayor de 12 años que ya ha recibido al menos una dosis. Si la media andaluza está en el 66,9%, solo Córdoba y Jaén alcanzan ya el 70,4%.