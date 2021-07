Desde que no es necesario una receta médica para poder comprar en una farmacia un test covid, de antígenos o serológico, la demanda de este producto se ha disparado. Así lo confirma Marta Valdés, responsable de la cooperativa farmacéutica Bidafarma quien afirma que la venta de test "ha subido respecto a las semanas anteriores" pero no solo eso sino que "cuando se necesitaba la prescripción médica la demanda no era alta".

No obstante asegura Valdés que "todas las semanas recibimos test sin problemas y conforme llegan se reparten entre todos los socios lo más equitativamente posible". Este punto lo confirma el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño quien añade que "las cooperativas distribuyen las pruebas de forma homogénea para que no haya acopio pero lo que todos esperamos es que en pocos días la situación se vaya normalizando".

El farmacéutico Ignacio Fernández, señala que en su farmacia "no para de sonar el teléfono preguntando si tenemos pruebas" y es que en su caso, "hemos vendido todas las que teníamos". A su juicio, los viajes de fines de curso y los desplazamientos de ocio del tramo de edad de 20 a 29 "están dando con todas las pruebas porque ahí tenemos un foco de contagios enorme". Como anécdota de la situación actual explica que este pasado fin de semana, el sábado en concreto, no se vendieron test durante el día pero "a partir de las tres de la madrugada, porque nosotros abrimos 24 horas, vendimos todas las pruebas que nos quedaban disponibles".

En la farmacia de Jorge Ávila, en la confluencia de Ronda de los Tejares con Colón, apuntan que desde que comenzó la venta libre de test no les han faltado pero que "nos los mandan con cuentagotas, más de cuatro al día no nos dejan pedir a la cooperativa". En su caso tenían un stock "de cajas de cinco que nos mandaron en pedido directo", por lo que siempre han tenido disponibilidad. También añaden que desde este pasado fin de semana "hemos comprobado que la demanda ha disminuido", situación que achacan a que muchos de sus clientes "están de vacaciones". Será a la vuelta del descanso estival cuando creen que volverá a subir la demanda porque "la gente querrá comprobar si han podido coger el covid durante este tiempo".