El nuevo toque de queda propuesto por la Junta de Andalucía para frenar el avance del coronavirus en la comunidad no se aplicará hasta que no tenga el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo han explicado fuentes del Gobierno andaluz, que han detallado que la limitación de la movilidad entre las 2:00 y las 7:00 horas no se va a llevar a cabo hasta que así lo determine el TSJA.

En este caso, de media, los tribunales están tardando unos cuatro días en pronunciarse sobre este tipo de medidas, en el caso de la propuesta ahora por la Junta, se aplicaría en municipios de más de 5.000 habitantes donde la tasa sobre sobre 100.000 habitantes se encuentre por encima delos 1.000 casos.

Teniendo en cuenta esos cuatro días que se tarda de media, y sabiendo que los comités provinciales de expertos se reúnen los jueves (aquí se deciden las medidas a aplicar en las distintas comunidades), el pronunciamiento del TSJA se retrasaría, más o menos, hasta el martes siguiente. Esto puede suponer que una vez se tenga el visto bueno de los tribunales, la incidencia ya haya podido bajar de los 1.000 casos y, finalmente, ni siquiera se aplique el toque de queda.

En estos momentos, en la provincia de Córdoba hay varios municipios con esa tasa disparada por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes registrados en las últimas dos semanas, pero solo uno, Villanueva de Córdoba, tiene más de 5.000 habitantes.

Habrá que esperar, en cualquier caso, a mañana que se reúne el comité para saber si se aplica la medida. Así lo ha detallado, además, el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, quien ha recordado que las decisiones se toman teniendo los últimos datos más actualizados.

Repullo, quien ha insistido en que estas medidas que "lastran la economía" se toman en un comité de expertos y nunca son "decisiones políticas", también ha hablado de la vacunación contra el coronavirus. A preguntas de los periodistas que le han consultado por un buen ritmo de vacunación que no impide una subida de la tasa, el delegado ha dicho que "el sistema de vacunación está funcionando bien", pero "no podemos evitar el traslado", en referencia al alto tránsito de turistas que vive Andalucía en meses de verano.

También ha recordado que Córdoba se encuentra ahora mismo en niveles de vacunación superiores a la media andaluza, y "muy por encima de la media nacional", teniendo en cuenta, ha explicado, que casi el 78% de la población tiene al menos una dosis y más del 65% está completamente inmunizada.