La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha reconocido este jueves que existe preocupación por el porcentaje de contagios entre la gente más joven y por el hecho de que pudiera frenarse la llegada de vacunas a Andalucía. La responsable política ha pedido al Gobierno central que incremente esa llegada de dosis para garantizar la vacunación de la población mayor de 16 años a final del mes de agosto, como planea la Junta de Andalucía de cara al inicio del curso escolar. "Todo lo demás --ha dicho refiriéndose al sistema de vacunación de la Junta de Andalucía-- está ejercitado y con músculo". De momento se está dando cita solo a las personas para las que se tiene garantizada la segunda pauta. Salud amplió el día 14 la vacunación contra el covid a los andaluces nacidos en 1990, 1991 y 1992, de forma que quienes este año cumplen 31, 30 y 29 años, pueden empezar a pedir cita ya para recibir la primera dosis.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha vuelto a hacer una llamada a la prudencia, sobre todo a los cordobeses más jóvenes, y ha pedido a quienes ya pueden hacerlo que pidan cita para ser vacunados. "Pido a los más jóvenes que no se confíen esperando a que haya un mejor momento para vacunarse", ha dicho. Asimismo ha exigido al Gobierno central que siga mandando las dosis necesarias para mantener el ritmo de vacunación. "Si eso pasa no va a haber suficientes vacunas para la demanda que hay y sobre todo va a tener una paralización porque hay que asegurarse de que haya segunda dosis", ha reflexionado.

Más trabajo para la atención primaria

Respecto al porcentaje de contagios entre la gente más joven, Botella ha dicho que aunque afortunadamente no están suponiendo un número relevante de hospitalizaciones, "sí están impactando en el día a día de la atención primaria y del 061", ha dicho en presencia del coordinador de las urgencias, Antonio Mantero. "Se están recibiendo muchas llamadas de personas jóvenes preocupados con síntomas que no saben si pueden ser compatibles con covid o no", ha añadido la responsable. Por eso ha pedido a la sociedad seguir haciendo "un enorme esfuerzo" y ha vuelto a llamar a la vacunación. En este sentido, Botella ha advertido que "sería un tremenda pena" que estando tan cerca del final "sigamos con esta dinámica entre los jóvenes", al tiempo que ha alertado de que aunque no es lo habitual también se producen hospitalizaciones y fallecimientos entre personas jóvenes. De este modo, ha pedido a los jóvenes que se diviertan pero con responsabilidad.

Alerta 2 pese a Aguilar y Villanueva

La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha recordado que la provincia de Córdoba sigue estando en alerta 2, porque a pesar de que la incidencia está en 354 casos por cada 100.000 habitantes (incluso por encima de 1.000 casos en municipios como Aguilar y Villanueva de Córdoba) en los últimos 14 días, otros indicadores como las hospitalizaciones y el porcentaje de vacunación son más favorables. De hecho, Córdoba tiene en estos momentos el porcentaje de vacunación más alto de toda Andalucía.

Botella se ha referido a los municipios de Aguilar y Villanueva de Córdoba, ambos por encima de los 1.000 casos y ha explicado que aunque había posibilidad de sugerir el cierre perimetral, no se hizo porque en ambos hay una tendencia decreciente de casos y un porcentaje de vacunación elevado.