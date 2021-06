Tres semanas después del mayo festivo y todos los eventos festivos y familiares que lo rodearon, una cuarta ola de contagios sitúa a Córdoba como la provincia de mayor incidencia acumulada de Andalucía y de España. El fin del estado de alarma, que se produjo el 9 de mayo en todo el país, vino acompañado a finales de mes en la provincia y, sobre todo, en la capital, por una explosión festiva que se está notando ahora en la incidencia acumulada, aunque los efectos sobre la población no sean los mismos que los de olas anteriores. Los periodos de incubación del virus, de 8 a 14 días, así lo indican, ya que es desde hace una semana cuando se están disparando los casos. En la última semana, también han empezado a subir las hospitalizaciones y de 73, ha aumentado a 93 pacientes.

Afortunadamente, Córdoba es la provincia más avanzada de Andalucía en vacunaciones, lo que ha podido amortiguar la gravedad de los casos. Aunque las hospitalizaciones siguen subiendo, la presión asistencial no tiene nada que ver con la de meses anteriores. Está por ver su evolución en los próximos días. En esta ola, son los más jóvenes los que se han contagiado de forma mayoritaria y el impacto sobre ellos es menor aunque no haya que menospreciarlo, ya que no están vacunados aún. Pese a todo, en lo que va de junio, 2.635 cordobeses se han contagiado, de los cuales un 4,4% ha tenido que ingresar en un hospital, 116, y 9 han fallecido.

Córdoba ha sumado en las últimas 24 horas otros 232 casos de coronavirus, la tercera cifra más alta de la comunidad después de Málaga con 267 y Sevilla, con 359. De esta forma, la tasa de incidencia acumulada roza ya los 250 casos por cien mil (248, 6), lo que sitúa a la provincia en el límite del riesgo extremo (250) y como la de mayor incidencia acumulada de toda la región. La capital supera ampliamente este margen con una tasa de 295,1.

Desde el último recuento, el Instituto de Estadística de Andalucía refleja un incremento también de las hospitalizaciones, nueve más aunque no ha habido más derivaciones a uci ni tampoco fallecimientos, manteniéndose la cifra acumulada desde el inicio de la pandemia en 966 víctimas mortales del covid-19. 93 personas permanecen hospitalizadas en Córdoba, las mismas que este jueves, 23 en la uci, siendo la tercera provincia de Andalucía con más pacientes con coronavirus ingresados después de Málaga (99 y 10 en la uci) y Sevilla (184 de los que 45 están en uci).

Desde marzo del año pasado, 54.702 cordobeses se han infectado por el SARS-COV-2 y ya son 51.551 los que han logrado recuperarse, después de que se hayan confirmado cien altas más.

18 municipios de Córdoba se encuentran ahora en riesgo extremo. Diez superan los 250 casos por cien mil habitantes sin llegar a 500 (Peñarroya, Hinojosa, Fuente Obejuna, Belmez, Fuente Palmera, Adamuz, Moriles, Benamejí, Córdoba, El Carpio y Villanueva de Córdoba) y ocho de ellos los 500 casos (Aguilar, Almedinilla, Puente Genil, Bujalance, Fuente Carreteros, Espiel y Villanueva del Rey).

Por otro lado, según el mapa sobre incidencia acumulada por provincias que publica el Instituto Carlos III (con fecha 17 de junio), la provincia de Córdoba es la que presenta la tasa a 7 días más alta de toda España y la segunda más elevada a 14 días después de Huelva. A excepción de Almería (58,56 casos por cien mil habitantes), fuera de los contornos de Andalucía, la tasa media de incidencia a 14 días, la que se publica habitualmente, está por debajo de los 100 casos por cien mil habitantes, a excepción de La Rioja que está en 125. De hecho, la media andaluza, a la espera de la actualización de este viernes, se encuentra en 179,3.

Cambio de fecha de la segunda dosis de AstraZeneca

En cuanto al proceso de vacunación, la Consejería de Salud ha hecho pública en sus redes información sobre los cambios de fecha de la segunda dosis para los vacunados con AstraZeneca en Córdoba capital (ver gráfico). La nueva fecha dependerá de la cita anterior y se desarrollará en el mismo lugar y hora asignados en la primera ocasión.

en las últimas 24 horas se han administrado 11.281 dosis de vacunas en Córdoba por lo que ya son 410.792 personas las que tienen al menos la primera inyección y 255.753, 6.265 más que ayer, quienes han completado la pauta. El 86,9% de los cordobeses mayores de 40 años han recibido la primera dosis y el 53% han completado la pauta. En la franja de 40 a 49 años, aún hay un 41,7% pendiente de recibir la primera dosis frente al 16,9% que está inmunizado con las dos.

En este último viernes del curso, que finalizará el próximo miércoles, la Delegación de Educación ha informado de que hay 26 aulas cerradas por casos de coronavirus y se han reabierto otras 13.