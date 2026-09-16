Tensión en el pleno de Pozoblanco: el alcalde acaba pidiendo la intervención de la Policía por las pancartas de la residencia de mayores

El pleno de septiembre del Ayuntamiento de Pozoblanco, que se ha celebrado una semana antes por la Feria de las Mercedes, volvió a estar marcado por la tensión y terminó con la intervención de la Policía Local después de que el alcalde, Santiago Cabello, advirtiera a varios asistentes que reclamaban la residencia de mayores y portaban pancartas durante la sesión. El episodio se produjo en una sesión ya caldeada por los reproches de la oposición al informe de control interno de Intervención correspondiente a 2025 y al plan de acción presentado por el equipo de gobierno con las medidas correctoras.

El plan de acción que destacó el alcalde, Santiago Cabello, como avance a la corrección de los puntos que se destacaban en el informe de Intervención, se refería a que la tasa de contratación temporal "está muy por debajo" del límite permitido, que los complementos de productividad se ajustan al reglamento vigente, la reducción de los servicios extraordinarios de la Policía Local por el aumento en la plantilla desde 2025 en siete policías más, se está actuando en los complementos de destino que estaban por debajo de lo permitido, mientras que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Valoración de Puestos de Trabajo es un documento en el que se está trabajando con la colaboración de la Hacienda Local de la Diputación de Córdoba. El alcalde defendió que este plan de acción "es pionero" porque es la primera vez que se hace en el Ayuntamiento de Pozoblanco y con el que "se demuestra transparencia en la gestión", destacó Santiago Cabello.

Tres meses de diferencia entre el informe y el plan de acción

El plan de acción no convenció en todos sus puntos a los grupos de la oposición, que consideraron que los tiempos no se correspondían con la realidad. Enmanuel Vioque, portavoz de IU, resaltó que "desde que se da cuenta del informe de Intervención hasta que se firma este plan de acción se suceden tres meses de diferencia". Vioque también puso en valor que ese plan de acción está falto del preceptivo informe de Intervención que venga a decir si se está cumpliendo lo dicho.

Por su parte, el concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, fue más allá y habló de "política de afinidad para los complementos de productividad", además de recordar que en la RPT y la VPT lleva ya 11 años realizándose, y "éste sería el documento que acabaría con estas correcciones que se hacen en el informe de Intervención".

En el turno del portavoz socialista, Rafael Villarreal también afeó que los 35.000 euros destinados a la RPT y la VPT no hayan sido destinados a confeccionar este documento base que evitaría tantos suspensos en cuestiones del departamento de Personal.

La única moción presentada fue la del PSOE, referida a la suspensión del servicio de taxi rural para los pacientes de hemodiálisis, moción que no encontró el apoyo del PP, que argumentó su postura por la aplicación de la normativa nacional y regional, mientras que el resto de grupos votaron a favor.

Tensión por la residencia de mayores

Uno de los momentos más tensos del pleno se vivió cuando el alcalde advirtió a los asistentes sobre la alteración de la sesión provocada por las personas que se manifiestan para pedir la residencia de mayores en Pozoblanco.

Santiago Cabello acabó llamando a la Policía Local asegurando que "será la última vez que permitamos estas circunstancias", por lo que dos agentes invitaron a los asistentes a bajar las pancartas para que no molestaran en la retransmisión del pleno en directo al pasar ante las cámaras de televisión.