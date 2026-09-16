"Rojos al paredón": denuncian una pintada en un cartel sobre Niceto Alcalá-Zamora en Priego de Córdoba

La Asociación para la Memoria Democrática Niceto Alcalá-Zamora y Torres va a presentar formalmente una denuncia contra el autor del rótulo realizado en uno de los carteles en los que se anuncia una actividad de este colectivo en Priego de Córdoba, donde se ha escrito la frase "Rojos al paredón".

Según ha tenido conocimiento Diario CÓRDOBA a través de miembros de la citada asociación, los hechos tuvieron lugar durante el fin de semana en el espacio habilitado por el Ayuntamiento para la colocación de publicidad ubicado en la céntrica Carrera de las Monjas, donde en un cartel de la presentación de un documental sobre la figura de Niceto Alcalá-Zamora aparecía el rótulo "Rojos al paredon" (sin tilde), lo que, según varios artículos del Código Penal, "puede ser considerado delito de odio o amenazas colectivas", señalas desde el colectivo memorialista.

En concreto, se trata de los artículos 510 y 170.1 del Código Penal, en los que se hace referencia a que se castigará "a quienes fomenten, promuevan o inciten públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por motivos referentes a su ideología", y añade que la expresión "al paredón" hace una alusión directa al fusilamiento.

Un delito penado con hasta cuatro años de cárcel

Así, se considera que pedir la ejecución de un grupo de personas por sus ideas políticas ("rojos") puede ser "un comportamiento delictivo que busca alterar la paz pública y generar un sentimiento de inseguridad", estableciéndose como penas para este delito de uno a cuatro años de prisión.

La asociación, que se ha reunido para abordar las actuaciones que se llevarán a cabo al respecto, ha mostrado su malestar por estos hechos y ha señalado que se solicitará a la Policía Local información sobre las cámaras del sistema de vigilancia ubicadas en zonas próximas a donde se produjeron los hechos con la intención de poder presentarlas como pruebas en la denuncia.