Política comunitaria
La Diputación de Córdoba acerca el discurso sobre el Estado de la Unión para conocer los retos inmediatos a los que se enfrenta Europa
La institución provincial ha facilitado el seguimiento mediante un evento híbrido abierto a toda la comunidad cordobesa para fomentar el debate
La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha podido este miércoles escuchar el discurso sobre el Estado de la Unión Europea, que cada año es pronunciado por el responsable de la Comisión Europea y en el que ofrece su visión sobre la situación actual de la Unión, así como sus principales prioridades para el ejercicio.
Ruz ha detallado que “esta intervención permite a los oyentes conocer el balance que se hace de la tareas realizadas en el último año, además de tener información, de primera mano sobre los principales retos que se abordarán en el futuro inmediato y que no son otros que el cambio climático, la migración, la economía y las relaciones internacionales”.
Del mismo modo, ha añadido, “se trata de una oportunidad para acercarnos a las prioridades políticas y las iniciativas legislativas que la Comisión quiere desarrollar durante el año siguiente. El SOTEU nos permite así conocer la dirección política que quiere tomar la Unión Europea”.
“Esta Diputación, a través de su oficina Eurodesk-Europe Direct Provincia de Córdoba, y en colaboración con la Academia de Debate Aljafe, ha realizado durante la jornada de este miércoles una actividad abierta a toda la comunidad cordobesa, en el marco de esta lectura”, ha apostillado Ruz.
Así, la responsable de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial ha explicado que “tras el visionado del discurso, ha tenido lugar una mesa redonda para el análisis y debate en riguroso directo en torno a la intervención de Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea”. Según Ruz, “este evento en formato híbrido busca unificar el debate de forma presencial y digital, permitiendo que personas de toda la provincia pueda ser escuchada, sin importar la distancia”.
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