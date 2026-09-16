Sucesos
Positivo en drogas al volante: la Policía Local y la Guardia Civil inmovilizan un camión en Puente Genil
Los agentes de la Policía Local prestaron apoyo a la Guardia Civil para realizar un test de drogas al conductor de un camión en el polígono Huerto del Francés
La Policía Local de Puente Genil colaboró el martes por la tarde con la Guardia Civil en la realización de una prueba de detección de drogas a un conductor profesional que había sido previamente inmovilizado por los agentes.
La actuación tuvo lugar en el Polígono Industrial Huerto del Francés, hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Local a requerimiento de la Guardia Civil para llevar a cabo la prueba de detección de sustancias estupefacientes.
El resultado fue positivo, por lo que, tras las correspondientes actuaciones, se procedió a la redacción de las denuncias pertinentes y el camión quedó inmovilizado en el citado lugar. Desde la Policía Local se destaca la importancia de la colaboración entre los distintos cuerpos policiales para prevenir situaciones de riesgo y reforzar la seguridad de todos los usuarios de las vías.
Asimismo, recuerdan que el consumo de alcohol y drogas puede alterar los reflejos, la capacidad de reacción y la percepción, incrementando considerablemente el riesgo al volante, especialmente en el caso de conductores profesionales. La Policía Local insiste en la necesidad de mantener una conducción responsable y recuerda que alcohol y drogas son incompatibles con la seguridad vial.
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