La Aemet avisa de un brusco cambio de temperaturas en Córdoba: así cambiará el tiempo en la provincia a las puertas del otoño

La provincia de Córdoba comienza a dejar atrás el episodio de calor que ha marcado el inicio de la semana. El descenso será especialmente acusado en las temperaturas máximas: si ayer la campiña cordobesa estaba en aviso amarillo por máximas de hasta 40 grados, hoy los termómetros darán un anticipo y mañana, jueves, se desplomarán hasta ocho grados respecto al martes.

El cambio será, por tanto, notable en apenas 48 horas, con una bajada brusca en las máximas mientras el tiempo mantiene, en general, un ambiente estable y con pocas nubes. Este miércoles, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas iniciarán el descenso y se situarán alrededor de los 36 grados en Córdoba. El viento soplará flojo y variable, aunque tenderá a adoptar una componente oeste y podrá ser ocasionalmente moderado a partir del mediodía. La jornada de hoy supondrá así el primer paso de un descenso térmico que se hará todavía más evidente el jueves.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 36º, en Lucena entre 20º y 33º, en Pozoblanco entre 20º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 33º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este jueves

El descenso de las temperaturas continuará mañana. Las máximas bajarán hasta los 32 grados, cuatro menos que hoy y ocho por debajo de los valores de hasta 40 grados que se preveían el martes en la campiña cordobesa.

Los cielos permanecerán poco nubosos, aunque evolucionarán hacia intervalos de nubes altas y aparecerá nubosidad de evolución diurna en las sierras. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente oeste. El cambio de escenario térmico será, por tanto, el principal protagonista de estos días: Córdoba pasa de rozar los 40 grados y activar avisos por altas temperaturas a encarar una jornada de jueves con máximas de alrededor de 32 grados.

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Mapa de variación de las máximas en España este jueves. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 16º y 32º, en Lucena entre 17º y 29º, en Pozoblanco entre 15º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 28º.