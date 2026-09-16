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Adif refuerza la infraestructura ferroviaria de Córdoba para la futura autopista ferroviaria: las actuaciones llegan a Montoro, Pedro Abad y El Carpio

Los trabajos consistirán en la renovación de terraplenes, la nivelación de vía o la ejecución de muros de escollera, entre otras cosas, y se invertirán 2,4 millones de euros

Vías a su paso por la estación ferroviaria de Pedro Abad.

Vías a su paso por la estación ferroviaria de Pedro Abad. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Adif llevará a cabo actuaciones de renovación y mejora en la infraestructura en la línea convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por la provincia de Córdoba, por importe de 2,4 millones de euros.

En concreto, se actuará en dos tramos diferentes situados entre los términos municipales de Montoro, Pedro Abad y El Carpio. Los trabajos se centrarán en la renovación de terraplenes, el levante, montaje y nivelación de vía, la ejecución de muros de escollera, desbroces y limpiezas de cunetas y obras de drenaje transversal, entre otros.

Las actuaciones, responden a la necesidad de optimizar la infraestructura ferroviaria para responder al aumento de tráficos previsto en esta línea con el futuro servicio de autopista ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza, mejorando de esta forma la fiabilidad, calidad y condiciones de confort para todas las circulaciones.

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Estos trabajos contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto del número nueve, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

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