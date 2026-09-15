Metalcórdoba reivindica en Palma del Río el potencial industrial de la provincia y reconoce el trabajo de la firma IMOR

La asociación empresarial Metalcórdoba reivindicado este martes el potencial industrial de Palma del Río y de la provincia de Córdoba en general durante una visita en la que ha reconocido el trabajo de la empresa IMOR, originaria de Hornachuelos y actualmente instalada en el polígono palmeño El Garrotal. En un encuentro empresarial, la asociación profesional ha realizado un reconocimiento institucional con presencia de empresarios, representantes institucionales y agentes económicos de la comarca. Además de reconocer el potencial industrial del municipio y la empresa, el objetivo de este encuentro es generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas e instituciones.

La presidenta de Metalcórdoba, Ana María García, ha reivindicado el papel de la asociación como puente entre empresarios. "Si tú no conoces a la gente no puedes tener esa confianza", por lo que "intentamos que los empresarios se conozcan" y establezcan esas sinergias, ha explicado la presidenta. Para García, el tejido industrial cordobés "tiene que estar" en el mapa provincial. "No todos podemos ser funcionarios, hay que apoyar al empresario porque al fin y al cabo localmente es quien más empleo genera", defendía ante los medios de comunicación.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada para "crear riqueza y movilizar nuestros pueblos". Como presidenta del GDR Medio Guadalquivir, ha agradecido encuentros como este donde "contar con empresas que mantengan vivo el territorio es fundamental, apoyar a estas empresas, ya que nos sentimos muy orgullosos de ellas", ha apuntado.

Asistentes al encuentro empresarial celebrado en Palma del Río impulsado por Metalcórdoba. / J. Muñoz

El Ayuntamiento pedirá ayudas para ocho nuevas naves industriales

La alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento palmeño optará a la convocatoria de incentivos de espacios productivos de la Junta de Andalucía, donde se pretenden crear ocho naves en el polígono industrial para "generar esa posibilidad de riqueza".

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Agustín López, ha subrayado el dinamismo industrial de la provincia. "La provincia de Córdoba acoge casi el 25% de las solicitudes en materia de desarrollo industrial que se han hecho en las convocatorias de Andalucía Trade", ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor el papel de la nueva consejería, que aglutina Universidades, Industria, Energía e Innovación como "una especie de ventanilla única para la empresa". Para López, los retos futuros pasan por la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra y cómo "la Junta de Andalucía tiene que ser vector de dinamismo y no barrera u obstáculo para la instalación de inversión en Andalucía".

Agustín López conversa con directivos de IMOR y asistentes al encuentro en Palma del Río. / J. Muñoz

Reconocimiento institucional a IMOR

Durante el encuentro se ha reconocido de forma institucional a IMOR, una empresa fundada en Hornachuelos y afincada en Palma del Río desde hace 27 años, como ha explicado su CEO, José Manuel Obrero, quien agradecía emocionado la distinción. "Palma del Río nos ha acogido fantásticamente. Aquí hemos consolidado la empresa, hemos crecido y hemos conseguido nuestras primeras exportaciones hasta consolidarnos como empresa de fabricación industrial", ha resumido Obrero.

Entre los invitados se encontaban miembros de Metalcórdoba y de la Asociación de Empresarios de Palma del Río (EMPA). El encuentro ha concluido con un desayuno y un espacio de coworking para los invitados.

IMOR es una fábrica fundada en 1969 por Manuel Obrero Ruiz, que lidera el mercado español de fabricación de barbacoas de carbón y gas. La empresa, fiel a sus inicios, cuenta también con una línea de producción de artículos para mascotas, principalmente jaulas, con patentes registradas en España y varios países europeos. Su centro de producción se mantiene a la vanguardia de la tecnología y está ubicado en Palma del Río, contando con más de 5.000 metros cuadrados dedicados a producción, actividades logísticas y oficinas. Distribuye sus productos en España y en varios países de Europa y Oriente Medio.