MClan, Kiko Veneno y Aarón Sevilla, principales atractivos de la tercera edición del Membrillo Fest

La expectación por el cartel de la nueva y tercera edición del Membrillo Fest de Puente Genil no deja de crecer. Y es que a artistas consolidados como Mclan o Kiko Veneno se la han sumado otros como Aaron Sevilla o el dúo Les Castizos. En la presentación del cartel de este evento, que se celebrará en la Caseta Municipal de Puente Genil los días 25 y 26 de septiembre, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, Joaquín Reina, y el director de Producción y Marketing de Inala Producciones, Héctor Collín, han comunicado que la venta de las entradas está "avanzando a buen ritmo" debido al "gran interés" que está despertando su cartel en el municipio y en toda la comarca.

Reina ha señalado también que el evento se está "consolidando como un referente en el centro de Andalucía", y añadió que desde el Ayuntamiento están "muy contentos" con la colaboración de Inala Producciones, organizadora de otras actividades en la localidad como el ciclo Risa celebrado durante el mes de julio. El concejal de Festejos ha continuado destacando que el "equilibrio y los artistas de primer nivel" que conforman el cartel del festival, repercuten "muy positivamente" en el municipio con el impacto económico que genera para comercios, hoteles, bares y restaurantes, y que, por tanto, esa es la "línea de actuación que quieren seguir reforzando".

Calidad para una oferta con valor

Por su parte, Héctor Collín manifestó que este evento ofrece una oferta musical de "alta calidad", destacando la participación de un Dj de "talla internacional como Aaron Sevilla y una banda tan conocida dentro y fuera de España como MClan". Para finalizar, Collín resaltó que "apuestan" por Puente Genil porque siempre "le han abierto las puertas y respondido muy bien" a sus propuestas, describiendo al público pontanés como "muy agradecido y participativo", por lo que esperan que esta colaboración se prolongue "durante muchos años”.

Las entradas para cada jornada individual tienen un precio de 25 euros más gastos de gestión, y se pueden adquirir en la página web de Inala Producciones. Además, existe la posibilidad de adquirir un abono para los dos días por un precio de 40 euros más gastos de gestión. Asimismo, desde el día de hoy, habrá algunos puntos de venta físicos repartidos por el municipio.

El viernes 25 de septiembre será la apertura de puertas a las 19.30 horas. El primero en subirse al escenario será Aaron Sevilla a las 21.00 horas, seguido de LaGore a las 23.15 horas y Les Castizos a las 00.45 horas. El sábado la apertura de puertas será también a las 19.30 horas, actuando Kiko Veneno a las 20.30 horas, Nacha Pop a las 22.10 horas y por último M Clan a las 23.50 horas.