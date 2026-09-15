Máximas de casi 40 grados este martes en Córdoba: la Aemet pone en aviso amarillo a la campiña cordobesa

En plena tercera semana de septiembre y cuando apenas queda una semana para el cambio de estación, la provincia afronta otra jornada marcada por unas temperaturas elevadas para estas fechas, en un nuevo episodio que prolonga la sensación de verano más allá de lo habitual. La campiña cordobesa estará durante las horas centrales del martes en aviso amarillo por altas temperaturas.

El escenario encaja, además, con el contexto avanzado este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un otoño más cálido de lo normal en Andalucía. Su delegado territorial, Juan de Dios del Pino, señaló que existe un 60% de probabilidad de que septiembre, octubre y noviembre registren temperaturas superiores a la media, con una anomalía prevista de entre medio grado y un grado.

Córdoba volverá a disfrutar este martes de cielos poco nubosos o despejados, aunque las sierras podrán registrar nubes de evolución durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o tenderán a subir, de modo que el calor seguirá siendo el principal protagonista de la jornada. Los vientos serán flojos y variables durante las primeras horas, aunque tenderán a soplar de componente oeste a partir del mediodía, con intervalos ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 39º, en Lucena entre 19º y 35º, en Pozoblanco entre 17º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

El tiempo miércoles

El calor dará un pequeño respiro este miércoles, aunque sin que ello suponga todavía una entrada clara de ambiente otoñal. Los cielos continuarán poco nubosos o despejados, mientras que las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios. La novedad llegará en las máximas, que estarán en descenso. El viento soplará flojo de componente oeste y podrá alcanzar intervalos moderados durante la tarde.

Así, Córdoba encara los últimos días del verano con un tiempo todavía claramente estival. El calendario avanza hacia el otoño, que comienza la próxima semana, pero las temperaturas mantienen de momento a la provincia más cerca del verano que de la nueva estación.

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Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 37º, en Lucena entre 20º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.