La diseñadora andaluza Beatriz Peñalver, invitada de honor de Fuente Palmera de Boda

La diseñadora andaluza Beatriz Peñalver será la invitada de honor de la décimo novena edición de Fuente Palmera de Boda, que se celebrará del 1 al 4 de octubre y que volverá a convertir Fuente Palmera en punto de encuentro para la moda nupcial, el diseño y los profesionales vinculados al sector de las celebraciones.

Peñalver visitará Fuente Palmera de Boda durante la jornada inaugural del jueves 1 de octubre. Por la mañana estará presente en el acto oficial de inauguración y, por la tarde, formará parte del jurado de la final del décimo Certamen de Jóvenes Diseñadores, reforzando así uno de los principales objetivos del evento: acercar las nuevas generaciones de creadores a profesionales que han conseguido desarrollar una trayectoria propia dentro de la moda.

Natural de Almuñécar (Granada), Beatriz Peñalver fundó su firma en 2012 y ha construido desde Andalucía un lenguaje creativo reconocible, en el que conviven las raíces, la artesanía y una visión contemporánea de la moda. Su trayectoria la ha llevado a participar en importantes plataformas del sector y a formar parte de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Conexión con el territorio

Uno de los aspectos que caracteriza su proyecto es el vínculo que mantiene con su lugar de origen. A pesar del crecimiento y la proyección alcanzados por la firma, Beatriz Peñalver continúa ligada a Almuñécar, donde nació su marca y donde mantiene presencia comercial. Una apuesta que pone también en valor la capacidad del comercio local para ser el punto de partida de proyectos creativos capaces de crecer, generar una identidad propia y llegar a nuevos mercados sin renunciar a sus raíces.

Esta conexión con el territorio guarda una especial relación con la filosofía de Fuente Palmera de Boda y con la realidad empresarial del conocido como "Pueblo de las Novias", donde pequeños comercios, talleres, firmas y empresas familiares han contribuido durante décadas a construir un sector especializado y una marca reconocida más allá del propio municipio.

A ello se suma otro de los pilares que ha adquirido especial protagonismo en el trabajo de la diseñadora durante los últimos años: la sostenibilidad. Peñalver ha incorporado el upcycling como parte de su proceso creativo, recuperando prendas y materiales existentes para darles una segunda vida mediante la deconstrucción, el rediseño y el trabajo artesanal en su taller.

Reconocimientos

Esta línea de trabajo ha tenido presencia en sus últimas propuestas presentadas en Madrid es Moda, donde ha explorado las posibilidades creativas de materiales ya existentes. Por lo que su participación en el jurado del X Certamen de Jóvenes Diseñadores adquiere además una especial vinculación con esta apuesta, ya que el certamen contempla entre sus reconocimientos una Mención Especial al Diseño más Sostenible, valorando aquellas propuestas que destaquen por el uso de tejidos, procesos y soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental.

La carrera de Peñalver ha recibido además diferentes reconocimientos. En 2017 fue finalista de Who’s On Next, el certamen de Vogue España dirigido a descubrir y apoyar nuevos talentos de la moda, y sus trabajos audiovisuales han obtenido reconocimientos en festivales internacionales.

A esta trayectoria se suma uno de sus reconocimientos más recientes: el Premio a la Embajadora de la Moda Andaluza 2026, recibido el pasado mes de junio dentro de los Premios Andaluces de la Moda. Una distinción que reconoce su trayectoria y su contribución a la promoción y visibilidad de la moda creada desde Andalucía.