Experiencia formativa
La asociación juvenil de Montilla Remonta recorre nueve ciudades europeas con un proyecto sobre memoria democrática
Siete jóvenes cordobeses recorren el continente a través de un programa de Interrail para analizar el genocidio y los totalitarismos, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que busca fortalecer los valores democráticos
La Asociación Juvenil Remonta, con sede en Montilla, culmina este martes un proyecto educativo y cultural que ha llevado a siete participantes cordobeses a recorrer en tren distintas ciudades europeas para profundizar en la memoria democrática, analizar los totalitarismos y estudiar el genocidio. La iniciativa, desarrollada mediante un viaje en Interrail, cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea y tiene entre sus objetivos fomentar los valores europeos y fortalecer los principios democráticos.
La expedición comenzó el 1 de septiembre con la salida desde la estación de Córdoba. El grupo está integrado por cinco jóvenes y dos acompañantes de mayor edad, responsables del seguimiento y de la logística del trayecto. El proyecto se dirige a jóvenes de entre 18 y 21 años y combina el desplazamiento ferroviario con las visitas a espacios relacionados con la historia del continente.
El itinerario ha incluido París, Lille, Bruselas, Rotterdam, Ámsterdam, Hannover, Berlín, Dresde y Praga. A través de estas ciudades, la propuesta de la asociación juvenil montillana ha situado el conocimiento de la historia europea como eje de una experiencia formativa itinerante.
Entre los espacios incluidos en el recorrido figuran la Casa de la Historia Europea, en Bruselas; la Casa de Ana Frank, en Ámsterdam, y los vestigios del Muro de Berlín. Estas visitas forman parte del contenido pedagógico del proyecto y responden a los objetivos educativos que han guiado la expedición.
El viaje se ha desarrollado a través de Interrail
El proyecto se ha articulado mediante Interrail, un pase que permite a las personas residentes en Europa viajar en tren durante un periodo determinado. Entre sus modalidades se encuentran el Interrail Global Pass, destinado a los recorridos por varios países, y el Interrail One Country Pass, que permite viajar dentro de un solo país. Las personas que no residen en Europa disponen del pase Eurail.
Interrail nació en 1972, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la Unión Internacional de Ferrocarriles. En su concepción original, estaba destinado a jóvenes de hasta 21 años, que podían desplazarse en segunda clase durante un máximo de un mes por los países participantes.
Aquel billete incorporaba también descuentos, especialmente en ferris, para facilitar los desplazamientos entre países separados por el mar. Con el paso del tiempo, se amplió la edad permitida hasta desaparecer el límite y aumentó el número de países participantes.
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