Por Andalucía exigirá una potabilizadora de última generación para el norte de la provincia en los Presupuestos de la Junta para 2027

La parlamentaria de Por Andalucía Rosa María Rodríguez ha anunciado este martes que exigirá al Gobierno de Juanma Moreno que incluya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 la "inversión necesaria" para poner en marcha una potabilizadora de última generación en el norte de la provincia de Córdoba, cuya ubicación concreta deberá determinarse mediante los estudios y criterios técnicos correspondientes.

Rodríguez ha realizado este anuncio durante una visita a distintos puntos de Los Pedroches junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y el coordinador comarcal de IU Los Pedroches, Miguel Calero, para conocer sobre el terreno la situación de los cauces que terminan desembocando en el embalse de La Colada.

Al hilo, la parlamentaria ha señalado que los informes existentes alertan de la presencia de sustancias nocivas para la salud en las aguas de La Colada y ha reclamado a la Junta que deje de "enredar" y centre sus esfuerzos en atajar el problema de la contaminación. En este sentido, ha defendido que la potabilizadora sería una medida para garantizar el suministro de agua potable mientras se adoptan las actuaciones necesarias para frenar y revertir la contaminación.

Por su parte, Pérez ha señalado que "la situación es muy preocupante" y ha señalado que "han pasado tres años desde aquella crisis sin que se haya dado una respuesta definitiva al problema de la contaminación". "Los informes últimos vienen diciendo la realidad, que la contaminación sigue aumentando, y a eso le sumamos la inacción de un Gobierno andaluz que niega la realidad y no actúa", ha agregado.

Exigencias también a la Diputación y al Ayuntamiento de Pozoblanco

Además, Pérez ha reclamado que la Diputación de Córdoba haga efectivo el compromiso que ya existe para actuar contra la contaminación. Al hilo, ha indicado que el grupo provincial de IU planteó un convenio interadministrativo para abordar esta situación que fue aprobado por el Gobierno provincial del Partido Popular. "El compromiso ya está recibido y aprobado, ahora lo que toca es hacerlo efectivo", ha añadido.

En este sentido, ha exigido una actuación coordinada de la Diputación, la Junta de Andalucía, las confederaciones hidrográficas y el resto de administraciones competentes para frenar los vertidos contaminantes y ejecutar las infraestructuras necesarias.

En suma, Calero ha puesto el foco en el arroyo Guadarramilla y en la necesidad de que el Ayuntamiento de Pozoblanco ejecute las actuaciones pendientes en emisarios y colectores para evitar que "aguas contaminadas continúen llegando a los cauces". Ha señalado que la mejora de la depuradora de Pozoblanco "debe ir acompañada de la renovación de las redes que presentan deficiencias y pueden provocar vertidos directos al cauce".