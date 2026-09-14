Un vecino de Priego fallece en Granada mientras practicaba enduro

Un vecino de Priego, de 39 años de edad, fallecía este domingo en un olivar, por causas que están siendo investigadas por la Guardia Civil, cuando realizaba una travesía de enduro en las inmediaciones de la localidad granadina de Loja.

El cadáver, según ha trascendido, fue hallado por la Policía Local de Huétor Tájar, después de recibir el aviso de un vecino que vio la motocicleta en la que circulaba la víctima bajo las ramas de un olivo contra el que supuestamente colisionó este aficionado al enduro, encontrando junto al vehículo el cuerpo sin vida de J.M.A.

Los agentes de la Policía Local de Huértor Tájar dieron aviso a la Guardia Civil que se hizo cargo de la investigación para determinar las causas que provocaron el fatal desenlace. El suceso se produjo sobre las 13.00 horas aproximadamente cuando el motorista, según apuntan los primeros indicios, se salió de la vía por la pista por la que circulaba y colisionó contra un olivo.

El fallecido formaba parte de un grupo de aficionados al enduro que ayer domingo realizaron una salida por dicha zona y no se percataron de que su compañero había sufrido un trágico accidente, siendo una persona que paseaba por la zona la que dio la voz de alarma.

Gran conmoción en Priego

La noticia ha causado una gran conmoción en Priego y, particularmente, entre los aficionados al mundo de las motos, ya que el fallecido era integrante del Motoclub Nazaret, colectivo que ayer despedía al "compañero de ruta" con unas entrañables palabras en su página de la red social Facebook.

El sepelio de J.M.A, que deja viuda y un hijo de corta edad, se celebra este lunes a las 18.00 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de la aldea de Esparragal, siendo posteriormente sus restos incinerados en un crematorio de Priego.