Da positivo en cocaína y opiáceos un conductor de una motocicleta en la A-304 a la altura de Puente Genil.

Agentes de la Policía Local de Puente Genil han intervenido, en colaboración con la Guardia Civil, en un control de seguridad vial desarrollado en la carretera A-304, a la altura del cruce de Los Arenales.

La actuación se inició después de que agentes de la Guardia Civil interceptaran al conductor de una motocicleta y detectaran indicios que hicieron sospechar que podía encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ante esta situación, la Policía Local realizó las correspondientes pruebas de detección de drogas. El test practicado al conductor arrojó un resultado positivo en cocaína y opiáceos.

La moto, trasladada al depósito municipal

Como consecuencia de la intervención, los agentes procedieron a la inmovilización de la motocicleta y su traslado al depósito municipal, además de formular la correspondiente propuesta de sanción. La infracción contempla una multa de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir, conforme a la normativa vigente.

Noticias relacionadas

Desde la Policía Local se recuerda que la conducción bajo los efectos de las drogas supone un grave riesgo para la seguridad vial y para el resto de usuarios de la carretera.