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Infraestructuras

El Ayuntamiento de Cabra mejora el aislamiento térmico y acústico del Conservatorio de música

La actuación ha permitido renovar seis ventanas y sus cerramientos con una inversión de 6.500 euros

El alcalde de Cabra, en la visita que ha hecho al conservatorio Isaac Albéniz.

El alcalde de Cabra, en la visita que ha hecho al conservatorio Isaac Albéniz. / Moreno

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José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha culminado una actuación de mejora en el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz que da respuesta a una demanda planteada por el propio centro para solucionar los problemas de aislamiento y el estado de las ventanas y cerramientos. La intervención, con un presupuesto de 6.519,50 euros, permitirá mejorar las condiciones térmicas y acústicas de las instalaciones.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, ha visitado el centro para conocer el resultado de los trabajos, durante una visita en la que también han participado el director, Santiago López.

La actuación ha contemplado la instalación de seis ventanas abatibles de dos hojas, una de ellas oscilobatiente, fabricadas en carpintería de color blanco y dotadas de doble acristalamiento. Los nuevos cerramientos incorporan vidrio laminado acústico 4+4 Silence, cámara de 12 milímetros, perfiles con prestaciones térmicas y acústicas y vidrio de seis milímetros con baja emisividad y control solar.

Los trabajos se han completado con la colocación de las ventanas en los tabiques de obra, la instalación de piedra en la base y la ejecución de los correspondientes remates.

Mayor confort tanto para los alumnos como para los profesores

Durante la visita, Priego, junto al director del centro, Santiago López Fernández-Sacristán, ha destacado que la intervención permitirá mejorar el confort de las instalaciones para el alumnado, el profesorado y el resto de usuarios.

El Consistorio presentó la pasada semana la segunda edición del programa Mejoramos tu Cole, que contará nuevamente con una dotación de 200.000 euros para acometer actuaciones de accesibilidad, renovación de aseos y mejora de patios en los cuatro colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Cabra.

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Priego ha señalado que el Ayuntamiento continuará atendiendo las necesidades de los centros educativos dentro de sus competencias, tanto mediante las labores de mantenimiento ordinario como a través de inversiones específicas destinadas a modernizar y adaptar las instalaciones.

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