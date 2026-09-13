La Junta recuerda que trabaja en el acceso a la urbanización Cañada de la Plata desde la carretera A-318

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba emitió este domingo un comunicado "en relación a la concentración de vecinos de la Cañada de la Plata de Puente Genil para reivindicar medidas ante la peligrosidad del cruce desde la A-318", que se realizó este sábado.

Trabajo "desde hace meses"

Tras la protesta, la Delegación Territorial de Fomento, indicó a través de un a nota oficial que "viene trabajando desde hace varios meses, de manera coordinada con el Ayuntamiento de Puente Genil, para ofrecer una solución adecuada y definitiva que mejore la seguridad del acceso a la urbanización Cañada de la Plata desde la carretera A-318 manteniendo diferentes reuniones de trabajo".

"Fruto de esta colaboración interadministrativa, el Ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto de mejora del acceso a la urbanización y ya dispone del documento técnico en una fase muy avanzada", prosigue el comunicado. La solución será analizada por la Delegación Territorial de Fomento previamente junto con el Ayuntamiento y con el equipo redactor, con el fin de que se ajuste a los requisitos técnicos y de seguridad exigibles para su autorización.

Finalmente, el proyecto tendrá que ser autorizado por Fomento al Ayuntamiento para que éste pueda licitar la obra. "No se trata, por tanto, de una actuación olvidada", finaliza el comunicado de la Delgacoión del Gobierno de la Junta, "sino de una solución que ya cuenta con una tramitación avanzada. Compartimos la preocupación de los vecinos y estamos trabajando para que la mejora de este acceso pueda hacerse realidad cuanto antes, con todas las garantías de seguridad vial".