Paxera afronta su última jornada en Montemayor con talleres y música

Paxera, la Feria del Vino Pedro Ximénez de Montemayor, afronta este domingo la última jornada de su edición de 2026 con una extraordinaria respuesta del público a una programación que, desde el pasado viernes, reúne a bodegas, lagares y empresas agroalimentarias de la provincia en torno al vino dulce de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Montemayor con el respaldo de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), combina durante todo este fin de semana gastronomía, cultura, divulgación y actividades familiares alrededor de uno de los productos más estrechamente vinculados al municipio.

Moriles, municipio invitado

La feria abrió sus puertas el viernes con una primera jornada que tuvo como uno de sus principales protagonistas a Moriles, municipio invitado de esta edición.

Asistentes a la jornada inaugural de Paxera. / José Antonio Aguilar

Tras la inauguración institucional y la apertura de los expositores, tuvo lugar una visita al Callejón y Jardín del Vino y la entrega de premios del Concurso Nacional de Pedro Ximénez, en el que Bodegas La Aurora y Pérez Barquero resultaron ser las grandes triunfadoras. El programa del viernes incluyó también un espectáculo ecuestre y la actuación de Trueno Azul.

Programa de actividades del domingo

Tras la intensa programación de este sábado, la feria afronta este domingo su última jornada. El programa comenzará con un desayuno molinero y continuará con la Ruta de las Fuentes y el taller El arte de la venencia a cargo de Rafa Moriles.

La asociación Esto Está Güenísimo organiza un taller gastronómico, mientras que a las 13.30 se desarrollará un taller de salvamanteles con corchos. La actuación de Long Play Versiones, prevista para las 14.30 horas, pondrá el broche de oro a la feria.