La Junta mejora el firme de la travesía de Benamejí para reforzar la seguridad y comodidad de los vecinos

La delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Granados, visitó este sábado, junto a la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, los trabajos realizados en la travesía de la A-3228 a su paso por el municipio, una actuación que ha permitido renovar el firme de un tramo de 1,3 kilómetros con una inversión cercana a los 48.000 euros.

Granados destacó que esta intervención da respuesta al compromiso adquirido por la Delegación Territorial de Fomento y Movilidad con el Ayuntamiento de Benamejí para mejorar el estado de esta carretera y las condiciones de circulación en un tramo de especial importancia para los vecinos del municipio.

Renovación del firme

Los trabajos han consistido en la renovación del firme, que presentaba grietas y un importante deterioro. Para ello, se ha realizado el fresado de los márgenes y la posterior extensión de una nueva capa de asfalto, adaptándola a los aparcamientos y bordillos existentes a lo largo de la travesía. La delegada subrayó que se trata de una actuación que “mejora la comodidad de la circulación y, sobre todo, la seguridad de los vecinos que utilizan esta travesía cada día”.

Granados puso en valor la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benamejí para atender las necesidades planteadas por el municipio y agradeció a la alcaldesa “su colaboración y su implicación” para hacer posible esta actuación.

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Asimismo, la delegada agradeció a los vecinos de Benamejí su comprensión durante el desarrollo de los trabajos, al tiempo que señaló que “cuando las administraciones trabajamos juntas, los compromisos se convierten en actuaciones reales y útiles para los ciudadanos”.