Estabilidad pero sin 'entretiempo' a la vista en Córdoba: la Aemet anuncia temperaturas "altas para la época" y sin lluvias

Septiembre avanza y, aunque para muchos el verano quede ya lejos, no es tanto así si nos fijamos en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para los próximos días temperaturas que, sin llegar a ser extremas, son anormales y altas para la época del año en la que nos encontramos. En Córdoba, se percibe un verano que llegó en primavera y quiere quedarse también en otoño. Por el momento, no se vislumbra el "entretiempo".

El calor se mantendrá en Córdoba al menos una semana más y, según la Aemet, en los próximos días no habrá cambios significativos en la meteorología. Por el momento, los cielos se mantendrán despejados o poco nubosos y las máximas rondarán los 37 grados en la capital cordobesa. Si bien el cambio de estación que se acerca es cada vez más palpable en las primeras y las últimas horas del día, cuando las temperaturas sí son algo más bajas. Para hoy, la pasada noche se registró una mínima de 16,4 grados en el Aeropuerto y para hoy se espera que los termómetros se queden en 17 grados.

La Aemet ha avisado que estas temperaturas están "por encima de lo normal para la época del año" en la que nos encontramos y recalca que, por el momento, se mantiene la ausencia de lluvias.

El tiempo en Córdoba este sábado. / CÓRDOBA

Este sábado, en concreto, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 23º.

El tiempo en el final de la semana en Córdoba

La estabilidad continuará mañana, domingo en la provincia, con cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

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Los termómetros se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.