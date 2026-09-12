El acusado de matar a tiros al dueño de un bar en Almedinilla cumple un año en prisión

El caso por la muerte a tiros del propietario de un bar en la localidad cordobesa de Almedinilla a manos de un amigo el 27 agosto de 2025 continúa en fase de instrucción en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Priego de Córdoba, mientras que el investigado por estos hechos ha superado ya los 12 meses en prisión provisional.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) a Europa Press, después de que el juzgado de Priego acordara el pasado 29 de agosto de 2025, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido. Durante la fase de instrucción de la causa se determinará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato.

Un crimen en un bar de Almedinilla

Cabe recordar que los agentes de la Guardia Civil detuvieron al acusado de matar a otro varón con un arma de fuego en el interior de un bar de Almedinilla, dándose la circunstancia de que ambos tenían una relación de amistad. A la zona se trasladaron las patrullas de la Benemérita, que detuvieron al varón, al tiempo que los facultativos sanitarios confirmaron confirmado el fallecimiento, tras lo cual se activó el protocolo judicial y procedió al levantamiento del cadáver.

Las banderas de la fachada del Ayuntamiento de Almedinilla ya ondean a media asta. / R.C.C.

El fallecido, un hombre de unos 65 años, tenía el bar abierto desde hace cerca de cuatro décadas, siendo el acusado del crimen un cliente habitual del mismo. En el momento de los hechos había otros dos clientes en el local, que, testigos de lo ocurrido, fueron los encargados de avisar a las autoridades y servicios médicos.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Por su parte, el Ayuntamiento de Almedinilla acordó declarar tres días de luto oficial por el trágico fallecimiento del dueño del bar.