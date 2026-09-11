La Virgen de la Antigua de Aguilar regresa 70 años después a los escenarios de su antigua romería

La Virgen de la Antigua volverá este sábado, 12 de septiembre, a acercarse a los lugares ligados a los orígenes de su devoción en Aguilar de la Frontera. La jornada extraordinaria organizada bajo el lema "De vuelta a tus orígenes" llevará a la imagen desde la iglesia de la Purísima Concepción, conocida como Iglesia del Hospital, hasta el paraje de las Antiguas Salinas, recuperando siete décadas después el recuerdo de las romerías que llegaron a celebrarse a mediados del siglo XX.

Pero esos orígenes van mucho más atrás. La documentación histórica con la que se cuenta sitúa el culto a Nuestra Señora de la Antigua al menos en la primera mitad del siglo XVI, cuando la imagen estaba vinculada a una ermita levantada en las inmediaciones del espacio donde posteriormente se construyó la estación de ferrocarril. Una escritura de 1543 recoge una donación realizada por María Sánchez de Lorca para aquella ermita, a la que posteriormente se sumaron otras aportaciones y tierras de varios devotos.

En sus primeros tiempos, la representación venerada habría sido un lienzo, y fue más adelante cuando varios fieles ampliaron el templo y sufragaron una nueva imagen, tomando como modelo aquella pintura. La devoción adquirió pronto una notable importancia en Aguilar y su entorno, y hay constancia de que ya durante el siglo XVI se celebraba anualmente en septiembre una romería a la ermita, a la que, según la documentación histórica que hoy se conserva, acudían numerosos vecinos de poblaciones cercanas y que incluía una procesión por la tarde.

La Virgen de la Antigua, en la iglesia de la Purísima Concepción de Aguilar, preparada para la salida extraordinaria. / CÓRDOBA

La antigua cofradía llegó además a contar con un importante respaldo social. Dicha documentación recoge que tenía 242 hermanos en 1577 y que las limosnas y cuotas sufragaban el mantenimiento de la ermita y los cultos. Como ocurre en infinidad de lugares ligados a la tradición católica, la Virgen también era invocada ante situaciones adversas. En 1683, por ejemplo, el concejo acordó destinar 350 reales a una función religiosa y una procesión general hasta su ermita a causa de la falta de lluvias, en los que se incluían gastos para el sermón, cera, cohetes y acompañamiento musical.

De la ermita al casco urbano

La ermita y su mantenimiento estuvieron estrechamente ligados a los cambios económicos del siglo XIX. Tras las desamortizaciones, la hermandad perdió las tierras que contribuían al sostener el edificio, los cultos y la propia romería y, como consecuencia de ello, el deterioro del inmueble terminó propiciando el traslado de la Virgen al casco urbano de Aguilar.

La documentación recopilada sitúa ese traslado en 1841, cuando la imagen pasó a recibir culto en la parroquia del Soterraño. Al año siguiente, en 1842, se instauró en el casco urbano una feria coincidiendo con su festividad, en la que también procesionaba la Virgen. Posteriormente la imagen quedó vinculada a la iglesia del Hospital, donde se habilitaron camarín y retablo para su culto en la nave de la epístola en 1859, cuando era alcalde y hermano mayor de la Cofradía José Marcelo García de Leaniz. Lugar que hoy sigue ocupando.

El antiguo emplazamiento de la ermita terminó transformándose con la llegada del ferrocarril durante el siglo XIX. Algunas fuentes señalan que varios elementos arquitectónicos del viejo edificio fueron reutilizados en la iglesia del Cristo de la Salud, como la portada o la torre.

La vinculación de la Virgen con la feria se prolongó hasta comienzos del siglo XX. Cuando la celebración pasó al mes de agosto, en 1912, dejó de realizarse aquella procesión y acabó desapareciendo también la antigua hermandad.

El intento de recuperar la romería en los años 50

La devoción tomó nuevo impulso décadas después. En 1942, un grupo de jóvenes promovió una asociación de devotos de Nuestra Señora de la Antigua con el objetivo de mantener su culto y recuperar su presencia procesional.

En 1955 volvió incluso a celebrarse la romería. La Virgen fue trasladada entonces hasta el paraje de las huertas del río, próximo al lugar en el que históricamente se encontraba su ermita. La experiencia se mantuvo durante dos años, pero un accidente mortal ocurrido en la segunda romería provocó que dejara de organizarse. Desde entonces pervivió fundamentalmente la tradicional "velaílla" del Llano del Hospital, mientras que la salida procesional del Domingo de Resurrección comenzó en 1969.

Y este sábado, 70 años después de aquella última romería, la Virgen volverá a emprender el camino hacia un entorno relacionado con sus orígenes.

Una jornada completa el 12 de septiembre

La salida extraordinaria comenzará a las 9.00 horas desde la iglesia de la Purísima Concepción. La llegada al paraje de las Antiguas Salinas está prevista aproximadamente para las 11.00 y, media hora después, se celebrará una misa de campaña.

Tras la ceremonia está prevista una jornada de convivencia con servicio de barra y arroz, mientras que alrededor de las 16.15 horas está prevista una actuación musical. A las 19.00 horas comenzará el regreso hacia la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, donde la comitiva tiene previsto llegar sobre las 20.15.

La segunda parte del recorrido arrancará aproximadamente a las 21.00 horas. Nuestra Señora de la Antigua será trasladada entonces a su paso y partirá desde la iglesia del Cristo de la Salud, acompañada musicalmente por la Agrupación Musical Santa Cecilia, para recorrer las calles de Aguilar hasta regresar a la Purísima Concepción antes de iniciarse la velaílla.