José Antonio Nieto destaca el papel del Punto Vuela en el desarrollo digital de Rute

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha visitado el Punto Vuela de Rute, donde ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo digital de los municipios rurales y, especialmente, con la formación de la ciudadanía en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Durante su visita, el consejero ha destacado la inversión realizada en los últimos años para dotar el Punto Vuela de Rute de los recursos tecnológicos y formativos necesarios para facilitar el acceso de los ciudadanos a las nuevas herramientas digitales. En este sentido, ha señalado que la inteligencia artificial "ya es una herramienta que está transformando nuestra sociedad", por lo que considera fundamental acercar su conocimiento y utilización a todos los sectores de la población.

Más de 700 centros en toda Andalucía

Nieto ha puesto como ejemplo la red de Puntos Vuela de Andalucía, integrada por más de 700 centros repartidos por toda la comunidad autónoma y dotados con tecnología y programas de formación digital. A su juicio, estos espacios se han convertido en "una referencia en el desarrollo digital, especialmente en el ámbito rural". En el caso concreto de Rute, el consejero ha resaltado el elevado número de usuarios y la calidad de los servicios y actividades formativas que se desarrollan en este centro, hasta convertirlo en uno de los referentes de la red.

El consejero José Antonio Nieto visita el Punto Vuela de Rute. / Padilla

Los Puntos Vuela, ha explicado, han evolucionado para convertirse no solo en espacios de aprendizaje tecnológico, sino también en lugares de desarrollo, emprendimiento y coworking, además de facilitar al ciudadano la interacción y realización de trámites con los distintos servicios de la Junta de Andalucía.

Ocho millones para mejorar competencias digitales

Uno de los aspectos en los que ha hecho especial hincapié el consejero ha sido en la necesidad de garantizar que la transformación digital llegue también a los colectivos con mayores dificultades para desenvolverse en este nuevo escenario tecnológico. En este sentido, ha anunciado la puesta en marcha de un plan dotado con ocho millones de euros destinado a mejorar las competencias digitales de la población vulnerable, con especial atención a las personas mayores.

El objetivo, ha señalado, es conseguir que la tecnología "sea un puente que facilite el acceso a los servicios públicos de forma fácil y ágil", evitando que la digitalización pueda convertirse en una nueva barrera para determinados colectivos. Durante su intervención también se ha referido a la cobertura digital en las zonas rurales.

Mejor cobertura que Inglaterra o Francia

Nieto ha asegurado que Andalucía dispone actualmente de una de las mejores redes de cobertura de datos, con niveles superiores a los de países como Inglaterra o Francia. No obstante, ha reconocido que todavía existen zonas de sombra y ha asegurado que la Junta continúa trabajando para mejorar tanto la cobertura de telefonía móvil como el acceso a la fibra óptica en aquellas áreas que todavía presentan dificultades.

La visita del consejero a Rute ha contado con el acompañamiento del alcalde de la localidad, David Ruiz, quien ha destacado el papel que desempeña el Punto Vuela como espacio de formación y dinamización ciudadana.