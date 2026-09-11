Montilla se dispone a celebrar la 19ª Fiesta del Vino y la Tapa: fechas, programación y todos los detalles

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este viernes la 19ª Fiesta del Vino y la Tapa, una de las citas destacadas de la programación de Montilla en Vendimia, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre con una propuesta que combina la promoción de los vinos de la DOP Montilla-Moriles, la gastronomía local, la cultura, el ocio y el turismo. La edición contará con la participación de 23 empresas, 14 bodegas y lagares y 9 restaurantes, junto a una amplia programación dirigida a todos los públicos.

El concejal de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, ha destacado el carácter “enológico, gastronómico y de diversión” de una cita que se ha consolidado como “un hito” dentro del septiembre montillano. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que durante todo el año realizan agricultores, bodegueros y todas las personas vinculadas al sector vitivinícola, así como la colaboración de las empresas participantes para configurar una programación que permita conocer y disfrutar de los vinos de la DOP Montilla-Moriles.

Programación de la Fiesta del Vino y la Tapa

La programación contará con catas dirigidas y teatralizadas, propuestas gastronómicas, talleres infantiles, música y diferentes actividades vinculadas a la cultura y las tradiciones del vino. Entre las propuestas familiares se en-cuentran los talleres de pintura de botellas, abanicos y manualidades del espacio My Tipi, así como las actividades de Montiaventura.

El sábado 19 de septiembre, a las 23.00 horas, tendrá lugar la actuación en directo del grupo El Combo, mientras que la programación musical se completará con una sesión de DJ Alex Sánchez. Asimismo, durante el fin de semana se podrá disfrutar de una exhibición en vivo del oficio tradicional de la tonelería, a cargo de Rafa Ruz.

Una de las novedades de esta edición será la participación del IES Emilio Canalejo, cuyo Departamento de Viticultura contará con un espacio propio para mostrar los vinos y vinagres elaborados por su alumnado. Esta iniciativa permitirá poner en valor la formación vinculada al sector vitivinícola y acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrolla el centro en la preparación de los futuros profesionales del sector.

La edición de este año contará además con Almendralejo como ciudad invitada, que dispondrá de un stand propio en el que se podrán degustar sus vinos. La presencia de esta localidad permitirá estrechar vínculos entre dos ciudades con una importante tradición vitivinícola y reforzar el carácter promocional de la fiesta.

Por su parte, el concejal de Turismo, Adrián Lapsley, ha destacado la dimensión turística de la celebración y la capacidad de esta cita para atraer visitantes a Montilla. En este sentido, ha señalado que el programa se completa con iniciativas como la colaboración con la asociación de autocaravanistas Asandac, que ha permitido organizar un encuentro durante ese fin de semana con la previsión de recibir visitantes procedentes de distintos puntos de Andalucía.

La Fiesta del Vino y la Tapa se desarrollará también de forma paralela a la 6ª Feria de Artesanía, organizada por la Asociación de Artesanos “Solano Salido”, ampliando así la oferta de actividades y propuestas vinculadas a la cultura y las tradiciones locales.

El programa se completará el domingo 20 de septiembre con el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, organizado por la Concejalía de Turismo. Adrián Lapsley ha explicado que esta actividad tiene como objetivo “poner en valor ese oficio tradicional del mundo del vino” y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones. El concurso contará con categorías desde los 3 años hasta adultos e incorporará también la modalidad de volteo.

Las inscripciones para el Concurso de Venencia permanecerán abiertas hasta el día anterior a su celebración a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Montilla, aunque también será posible inscribirse el mismo día del concurso. La organización anima a realizar la inscripción previa para agilizar el desarrollo de la actividad.

En la celebración del concurso colaborarán la Asociación de Amigos de la Venencia, el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles y la Hermandad de la Santa Cena y Virgen de las Viñas, entidades que contribuyen a mantener y difundir este oficio tradicional vinculado a la cultura vitivinícola de Montilla.

Ampliar representación del sector vitivinícola y gastronómico

La 19ª Fiesta del Vino y la Tapa contará con una amplia representación del sector vitivinícola y gastronómico local. En esta edición participarán Bodega Navisa junto a Casa Gabi; Bodegas Arrabal Rodríguez con Paseo del Caracol; Lagar Los Raigones con Taberna Bolero; Lagar La Primilla con Monjamón; Bodega Pérez Barquero con Los Barriles; y Bodegas Gracia Hnos. con La Temporá. A esta oferta se suman las bodegas Rockera Cabriñana, Alvear, Robles, Cooperativa La Aurora, Cooperativa La Unión, Lagar Blanco, Rosa Ruz Márquez y Maillo e Hijos, así como La Abadía, Restaurante El Quijote y Lonja del Marisco, que participarán de forma individual.

Junto a esta representación del sector vitivinícola y gastronómico, la celebración contará con la colaboración de Almendralejo, como ciudad invitada, el IES Emilio Canalejo Canales, que mostrará los vinos y vinagres elaborados por su alumnado del Grado en Viticultura, Asandac, la Asociación de Artesanos Solano Salido, la Asociación de Amigos de la Venencia, el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles y la Hermandad de la Santa Cena y Virgen de las Viñas, entidades que contribuirán a completar la programación y a poner en valor la cultura del vino, la artesanía y las tradiciones vinculadas a Montilla.

Noticias relacionadas

Con esta decimonovena edición, el Ayuntamiento de Montilla consolida una cita integrada en Montilla en Vendimia que combina vino, gastronomía, cultura, tradición y turismo y que contribuye a proyectar la ciudad, dinamizar la actividad de la hostelería y el comercio y ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes una experiencia en torno a uno de los principales elementos de la identidad montillana.