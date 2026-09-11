Cofradías
Montilla conmemora con un vía crucis los 450 años del Cristo de Zacatecas
El rezo extraordinario de la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz por el aniversario de la llegada de la imagen va acompañado por la escolta del Regimiento Acorazado Córdoba número 10
La Cofradía Penitencial de la Vera Cruz ha celebrado este viernes en Montilla un besapiés y un vía crucis extraordinario del Santo Cristo de Zacatecas, dentro de los actos del 450.º aniversario de la llegada de la imagen a la localidad.
El crucificado —una talla de origen colonial elaborada con caña de maíz, madera de colorín y papel amate— ha permanecido expuesto en besapiés en la parroquia de Santiago Apóstol entre las 19.00 y las 21.00 horas, con la escolta de una escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba número 10, hermano mayor honorario de la corporación.
El recorrido del vía crucis
A las nueve de la noche ha comenzado el vía crucis extraordinario, que recorre las calles Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco, Enfermería y San Francisco Solano, con una estación en la parroquia de El Santo.
El regreso ha discurrido por las calles San Francisco Solano, General Jiménez Castellanos, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, con la entrada prevista a las 23.00 de la noche. La comitiva cuenta con el acompañamiento de la escuadra de gastadores y los guiones y banderines del Regimiento Acorazado Córdoba número 10.
Con estos actos, la cofradía del Martes Santo montillano conmemora la donación del crucificado que Andrés de Mesa formalizó el 10 de septiembre de 1576, tras trasladarlo desde Nueva España.
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
- Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
- La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
- Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
- Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
- Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio