Montilla conmemora con un vía crucis los 450 años del Cristo de Zacatecas

La Cofradía Penitencial de la Vera Cruz ha celebrado este viernes en Montilla un besapiés y un vía crucis extraordinario del Santo Cristo de Zacatecas, dentro de los actos del 450.º aniversario de la llegada de la imagen a la localidad.

El crucificado —una talla de origen colonial elaborada con caña de maíz, madera de colorín y papel amate— ha permanecido expuesto en besapiés en la parroquia de Santiago Apóstol entre las 19.00 y las 21.00 horas, con la escolta de una escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba número 10, hermano mayor honorario de la corporación.

El Cristo de Zacatecas en vía crucis con la escolta de una escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba número 10. / ÁLVARO CARRASCO

El recorrido del vía crucis

A las nueve de la noche ha comenzado el vía crucis extraordinario, que recorre las calles Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco, Enfermería y San Francisco Solano, con una estación en la parroquia de El Santo.

El regreso ha discurrido por las calles San Francisco Solano, General Jiménez Castellanos, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, con la entrada prevista a las 23.00 de la noche. La comitiva cuenta con el acompañamiento de la escuadra de gastadores y los guiones y banderines del Regimiento Acorazado Córdoba número 10.

Con estos actos, la cofradía del Martes Santo montillano conmemora la donación del crucificado que Andrés de Mesa formalizó el 10 de septiembre de 1576, tras trasladarlo desde Nueva España.