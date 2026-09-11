Localizan en buen estado al hombre desaparecido en Puente Genil este martes 8 de septiembre

La Asociación Aliento de Vida ha informado este viernes de que Juan Antonio Martínez Real ha sido localizado, se encuentra bien y ya está con su familia, después de varios días de búsqueda.

“Queremos dar las gracias, de todo corazón, a cada persona que compartió la publicación, estuvo pendiente y colaboró en su búsqueda. En momentos como este, vuestra solidaridad demuestra que cada gesto cuenta y que, cuando una comunidad se une, puede marcar una gran diferencia”, ha señalado la entidad.

La asociación ha pedido además que dejen de compartirse los avisos de desaparición y que, en la medida de lo posible, se eliminen las publicaciones anteriores para proteger su privacidad. “Vuestra ayuda ha sido fundamental. Gracias por no mirar hacia otro lado y por acompañarnos hasta recibir esta buena noticia. Hoy respiramos tranquilos. Juan Antonio está en casa”, concluye el comunicado.

Desaparecido desde el 8 de septiembre

Juan Antonio había sido visto por última vez el pasado 8 de septiembre, alrededor de las 8.00 horas, cuando salió del centro gestionado por la Asociación Aliento de Vida en la localidad cordobesa. Desde entonces se puso en marcha su búsqueda y la entidad difundió públicamente su desaparición para solicitar colaboración ciudadana.

Una de las principales preocupaciones durante esos días era que había salido sin llevar consigo una medicación que la asociación consideraba esencial para su salud. La entidad también había advertido de que se trataba de una persona con discapacidad psíquica y en una situación de especial vulnerabilidad.

La búsqueda llegó a ampliarse más allá del entorno inmediato debido a un precedente anterior. Juan Antonio ya había desaparecido en otra ocasión y entonces fue localizado en Sevilla, circunstancia que se tuvo en cuenta a la hora de valorar posibles desplazamientos.