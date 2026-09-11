Guadalcázar ofrece ayudas para fisioterapia a cambio de 12 horas de voluntariado

El Ayuntamiento de Guadalcázar ha abierto el plazo para solicitar las ayudas del programa ColaborAcción 2026, dirigido a personas con discapacidad o dependencia reconocida que necesiten tratamientos de fisioterapia.

La principal particularidad de la convocatoria es que las personas beneficiarias, o aquellas en quienes deleguen, deberán realizar 12 horas de voluntariado en tareas o actividades que serán asignadas por el propio Ayuntamiento.

El programa está impulsado por el Área de Bienestar Social y Salud del consistorio, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, y podrá solicitarse hasta el próximo 25 de septiembre.

Quién puede solicitar las ayudas

La convocatoria está dirigida a personas que tengan reconocido oficialmente algún grado de discapacidad o una situación de dependencia y que precisen sesiones de fisioterapia.

Para acceder al programa será necesario acreditar tanto la situación de la persona solicitante como las circunstancias de la unidad familiar. Entre la documentación requerida figuran los DNI de todos sus miembros, el Libro de Familia, el volante de empadronamiento colectivo y la resolución que acredite la discapacidad o dependencia.

También deberán presentarse documentos relativos a ingresos, prestaciones y situación laboral de los mayores de 18 años de la unidad familiar, como certificados del INSS y del SEPE, vida laboral, acreditación como demandante de empleo cuando corresponda y nóminas de 2026.

La trabajadora social podrá solicitar documentación adicional si resulta necesaria para valorar cada expediente.

Solicitudes hasta el 25 de septiembre

Las personas interesadas pueden presentar la documentación de forma presencial en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Guadalcázar o a través de la Sede Electrónica municipal.

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El plazo permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026. Una vez concedida la ayuda, las personas beneficiarias deberán cumplir las 12 horas de colaboración previstas en actividades determinadas por el Ayuntamiento.