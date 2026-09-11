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Seguridad vial

Finaliza la redacción del proyecto de la glorieta de la Cañada de la Plata en Puente Genil

El Ayuntamiento prevé iniciar las obras de esta rotonda en la carretera A-318 a principios de 2027 tras completar el proyecto técnico, con un presupuesto superior a 112.000 euros

Plano de situación de la glorieta de acceso a Cañada de la Plata que se construirá en la A-318 en Puente Genil.

Plano de situación de la glorieta de acceso a Cañada de la Plata que se construirá en la A-318 en Puente Genil. / CÓRDOBA

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha recibido ya el proyecto de construcción de una glorieta en el acceso a la urbanización Cañada de la Plata, una actuación diseñada para mejorar, después de más de 40 años desde su inauguración, la seguridad vial en este punto de la carretera A‑318 y ordenar de forma más eficiente la entrada a la zona residencial.

El documento técnico, redactado tras el estudio de viabilidad encargado por el Consistorio en enero de 2025, concluye que la ejecución de una intersección giratoria es la alternativa más adecuada para reducir la velocidad real de los vehículos y minimizar el riesgo de accidentes graves. El informe subraya que este tipo de soluciones, habituales en áreas periurbanas, contribuyen además a reforzar la transición hacia el núcleo urbano.

Encuentro con los vecinos

En marzo de 2025, el Ayuntamiento presentó a los vecinos de la Cañada de la Plata dicho estudio de viabilidad en una reunión a la que asistieron, entre otros, varios concejales del gobierno municipal y representantes de la Asociación de Vecinos Cerro del Alférez encabezados por su presidente, Salvador Reina. En dicha reunión, los asistentes pudieron conocer las alternativas estudiadas y la solución propuesta, además de trasladar sus inquietudes y sugerencias.

Cruce en la A-318 a la altura de la urbanización Cañada de la Plata de Puente Genil.

Cruce en la A-318 a la altura de la urbanización Cañada de la Plata de Puente Genil. / V. Requena

En abril de 2025, el proyecto obtuvo informe favorable del Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, condicionado a la presentación del proyecto constructivo definitivo, ya completado. La propuesta incluye la señalización horizontal y vertical correspondiente al nuevo acceso.

El Pleno debe aprobar la modificación presupuestaria

Tras la recepción del proyecto de ejecución, el siguiente paso será la modificación presupuestaria que se elevará al Pleno para dotar al Ayuntamiento de la cuantía necesaria para su ejecución, cuyo presupuesto de licitación supera ligeramente los 112.000 euros. Una vez aprobada, la licitación de las obras se publicará entre los meses de octubre y noviembre. Si la adjudicación avanza según lo previsto, los trabajos comenzarían en los primeros meses de 2027.

Plano de situación de la nueva glorieta que tendrá Puente Genil en la A-318.

Plano de situación de la nueva glorieta que tendrá Puente Genil en la A-318. / CÓRDOBA

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha destacado que "este proyecto supone un avance decisivo en la mejora de la seguridad vial en uno de los accesos más transitados del municipio. La glorieta permitirá ordenar el tráfico, reducir la velocidad y ofrecer un acceso más cómodo y seguro para los vecinos de la Cañada de la Plata".

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Velasco ha subrayado además que "la actuación refleja el compromiso del gobierno municipal con una movilidad más segura y eficiente, especialmente en los puntos donde la convivencia entre tráfico interurbano y residencial exige soluciones técnicas de calidad. Con esta glorieta damos respuesta a una demanda histórica y reforzamos la conexión con una de nuestras urbanizaciones más consolidadas".

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