Cabra destinará más de un millón de euros a la renovación del mercado de abastos

El Ayuntamiento de Cabra destinará 1.137.000 euros a la renovación y modernización del mercado de abastos, una actuación financiada con fondos europeos que permitirá mejorar de forma integral este equipamiento comercial sin que tenga que cerrar sus puertas durante las obras. La previsión municipal es que los trabajos comiencen en el segundo semestre de 2027.

El anuncio se ha conocido durante la visita que la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha realizado en la mañana de este viernes al mercado egabrense, donde ha estado acompañada por el alcalde, Fernando Priego, miembros de la Corporación municipal y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Marina Montes.

El proyecto pretende adaptar las instalaciones a las necesidades actuales manteniendo la función tradicional de una plaza que constituye uno de los principales referentes del comercio de proximidad de la ciudad. El mercado de abastos cuenta actualmente con 28 puestos y ha ido incorporando nuevos servicios a lo largo de los años, entre ellos el reparto a domicilio y la conexión wifi.

Uno de los puestos del mercado de abastos de Cabra. / Moreno

Priego ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la continuidad y mejora de este espacio comercial y ha agradecido a la Junta su respaldo al tejido empresarial de Cabra. "Nuestro mercado de abastos es un auténtico referente en el conjunto de la provincia y ha conseguido conservar con el paso de los años su uso tradicional, incorporando al mismo tiempo las mejoras y los procesos de modernización que requieren estas instalaciones", ha señalado.

El alcalde ha atribuido buena parte de la continuidad de la actividad a los propios comerciantes, a los que ha definido como "valientes" por hacer posible que la plaza "siga cobrando vida cada día". En este sentido, ha insistido en que la futura intervención buscará compatibilizar la ejecución de las obras con el funcionamiento habitual del mercado.

"Vamos a realizar una inversión histórica para mejorar y modernizar el mercado sin que pierda su uso tradicional y sin que tenga que cerrar sus puertas, facilitando la actividad diaria de los comerciantes y de todos los clientes", ha explicado Priego.

La Junta reivindica el papel de los mercados

Durante su visita, Rocío Blanco ha definido el mercado de abastos egabrense, creado en 1962, como "uno de los más dinámicos de la provincia" y ha valorado la colaboración mantenida con el Ayuntamiento en las distintas iniciativas impulsadas por la Consejería.

Blanco ha explicado además que la Junta de Andalucía ha elaborado el primer catálogo de mercados de abastos de la comunidad autónoma, una iniciativa incluida en el séptimo Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía que pretende ofrecer una radiografía actualizada de estas instalaciones y orientar las futuras políticas de apoyo al sector.

Rocío Blanco conversa con uno de los comerciantes del mercado de abastos de Cabra. / Moreno

Más de 10 millones para el comercio cordobés desde 2019

La consejera ha recordado que, desde 2019, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha destinado más de diez millones de euros al comercio de la provincia de Córdoba, de los que alrededor de 400.000 euros han correspondido a Cabra.

En el caso del municipio egabrense, Blanco ha avanzado también la concesión de una subvención superior a 31.000 euros para el Centro Comercial Abierto de Cabra, cuya homologación ha sido renovada recientemente. La localidad cuenta actualmente con más de 300 establecimientos comerciales.

La colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento se extiende asimismo a las políticas de empleo y formación. Cabra ha puesto en marcha tres nuevos programas dirigidos a 45 jóvenes desempleados, con una movilización superior al millón de euros. Según los datos facilitados por el Consistorio, durante el actual mandato se han destinado más de siete millones de euros a iniciativas de empleabilidad financiadas con fondos municipales, autonómicos y provinciales.

Obra de Rafael de la Hoz Arderius

El mercado de abastos de Cabra fue ejecutado por los arquitectos Rafael de la Hoz Arderius, Gerardo Olivares James y José Chastang Barroso, presentando una estructura de hormigón de una sola planta, con pilares dispuestos en malla reticular, cubierta inclinada de tejas descompuesta en numerosos paños y cerramiento de fábrica de ladrillo visto.

Se trata de un edificio extenso y apaisado que ocupa una manzana completa, modulado en bandas, e intercalando a modo de damero, puestos, recorridos y patios, favoreciendo esta disposición una visión cruzada y la ventilación directa.