Baena propone una Feria Real "para todos", con más protagonismo de la fiesta de día y un espacio propio para los jóvenes

El Ayuntamiento de Baena ha presentado la programación de la Feria Real 2026, una celebración que este año quiere dar protagonismo de la feria durante el día. La alcaldesa, María Jesús Serrano, y el concejal de Festejos, Domingo Castro, han destacado que el objetivo es ofrecer "una feria para todos", capaz de mantener las tradiciones y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas adaptadas a la evolución de la sociedad.

Serrano ha explicado que el Ayuntamiento ha trabajado desde enero en una programación "diversa" y dirigida a públicos de todas las edades. En este sentido, ha defendido una feria "donde quepamos todos y todas", tanto vecinos como visitantes, y ha destacado el carácter accesible del recinto, que mantiene el recorrido desde la zona de Cervantes hasta el entorno del Polideportivo Juan Carlos I y El Juncal, donde se ubicará la calle del Infierno, sin interrupciones en el recorrido de la calle Salvador Muñoz.

La alcaldesa ha subrayado además que la renovación de la Feria Real no supone renunciar a sus raíces. "Renovar nuestra feria no significa perder nuestra esencia ni perder nuestras tradiciones, significa darle futuro", ha afirmado. Una evolución que, según ha explicado, también responde a los cambios sociales y a las condiciones climáticas, con la intención de que las nuevas generaciones encuentren su espacio en esta celebración.

Una de las principales novedades será precisamente la creación de una caseta o punto joven con programación específica, actividades musicales y conciertos dirigidos a este público. La propuesta pretende incorporar artistas y formatos actuales y ofrecer a los jóvenes un espacio propio dentro de la Feria Real.

Recuperar la feria de día

Otra de las apuestas destacadas será la potenciación de la feria de día. El Ayuntamiento ha programado actividades durante las tardes y conciertos desde primeras horas de la jornada para favorecer que vecinos y visitantes salgan al recinto después del almuerzo y prolonguen su estancia durante la tarde.

"Nuestra apuesta es regenerar la feria de día", ha explicado Serrano, quien ha incidido en la necesidad de adaptar los horarios y las actividades a la evolución de la sociedad y del clima. El objetivo es que las calles, casetas y distintos espacios permanezcan "llenos de vida todo el día y toda la noche" dentro de los horarios establecidos.

La programación incorpora propuestas para mayores, música, sevillanas, flamenco, pop, rock, flamenquito y versiones, además de actividades infantiles y familiares.

José Mercé, el 26 de septiembre en el Salmorejo Flamenco

El día 26 tendrá lugar la 49.ª edición del Salmorejo Flamenco, que este año se incorpora a los prolegómenos de la Feria Real con un cartel de artistas de primer nivel, como José Mercé entre otros.

Por su parte, Domingo Castro ha detallado que el flamenco tendrá una presencia destacada durante la programación, junto a una amplia variedad de estilos musicales y actuaciones dirigidas a diferentes públicos.

Entre las propuestas musicales figuran actuaciones y tributos de diferentes grupos, además de artistas vinculados al flamenco y a otros géneros. El punto joven contará asimismo con una programación específica, mientras que el Festival Revolución estará presente por tercer año consecutivo, con una actuación prevista el 3 de octubre en Ronda Norte.

Sevillanas, actividades infantiles y cabezudos

Las sevillanas volverán a ocupar un lugar destacado en la programación, con el concurso local previsto para el viernes 2 de octubre y el concurso profesional de ronda el sábado 3.

Los Gigantes y Cabezudos volverán a recorrer las calles de Baena durante la Feria. Los viernes y sábados por la mañana se desarrollarán distintos recorridos, mientras que por las tardes habrá pasacalles y actividades de animación por el itinerario de la feria.

La inauguración oficial de la Feria tendrá lugar el martes 29 de septiembre a las 21.00 horas.