La Aemet avisa de temperaturas por encima de lo normal en Córdoba pero rebaja la subida prevista para los próximos días

Córdoba llega al segundo fin de semana de septiembre con temperaturas todavía elevadas para las fechas, aunque la previsión meteorológica dibuja un escenario algo menos caluroso de lo que se esperaba hace unos días. El calor seguirá siendo protagonista en la provincia durante las próximas jornadas, pero las previsiones más recientes rebajan las máximas previstas y sitúan el techo de los termómetros en torno a los 38 grados. Aun así, se trata de valores por encima de lo normal para esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde que se experimentaran, en los primeros compases de septiembre, picos en torno a los 40 grados, con los avisos activados en toda la provincia, el tiempo ha tendido a estabilizarse y las temperaturas nocturnas han descendido de forma progresiva, aunque durante las horas centrales del día el ambiente continúa siendo plenamente veraniego.

De cara a los próximos días, la Aemet mantiene un escenario de tiempo estable en Andalucía, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ligero ascenso. Los valores continuarán por encima de lo habitual para esta época del año, aunque la actualización de la previsión aleja por ahora los registros más extremos y sitúa las máximas entre los 37 y los 38 grados.

Este viernes, 11 de septiembre, está marcado especialmente por los cielos poco nubosos o despejados en toda la provincia. No se esperan fenómenos meteorológicos adversos y la situación continuará siendo estable. Las temperaturas tendrán pocos cambios respecto a la jornada anterior. El viento será flojo y variable.

En Córdoba capital, los termómetros se moverán entre los 17 grados de mínima y los 36 de máxima. En Lucena, la previsión sitúa las temperaturas entre los 17 y los 31 grados. Pozoblanco tendrá una mínima de 15 grados y alcanzará los 33 durante las horas centrales del día, mientras que Priego de Córdoba registrará entre 15 y 31 grados.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este sábado en Córdoba

La estabilidad continuará este sábado, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de cambios significativos en el estado del cielo. Las temperaturas podrían experimentar un ligero ascenso en algunos puntos de la provincia, aunque en otros se mantendrán sin cambios. El viento seguirá siendo flojo y variable.

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Córdoba capital tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 37, uno de los valores más altos previstos para la provincia. En Lucena, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 33 grados, mientras que Pozoblanco tendrá temperaturas de entre 16 y 34 grados. En Priego de Córdoba, la previsión apunta a una mínima de 15 grados y una máxima de 32.