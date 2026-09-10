La Vera Cruz de Montilla abre hoy los actos por el 450º aniversario del Cristo de Zacatecas

La Cofradía Penitencial de la Vera Cruz iniciará esta tarde los actos conmemorativos del 450º aniversario de la llegada del Santo Cristo de Zacatecas a la localidad, con una misa en la parroquia de Santiago, que comenzará a las 20.00 horas y estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González.

La celebración abrirá un programa religioso y cultural que se prolongará hasta septiembre del próximo año y que recordará la donación de la imagen -una talla de origen colonial elaborada con caña de maíz, madera de colorín y papel amate- realizada por el montillano Andrés de Mesa el 10 de septiembre de 1576.

La ceremonia de apertura contará con los cantos del grupo vocal De Profundis, vinculado a la Vera Cruz de Sevilla. Los actos continuarán mañana, con un devoto besapiés del Santo Cristo de Zacatecas, que permanecerá expuesto entre las 19.00 y las 21.00 horas con la escolta de una escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba número 10, que es Hermano Mayor Honorario de la corporación.

A las 21.00 horas comenzará el viacrucis extraordinario, que partirá de la parroquia de Santiago y recorrerá las calles Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco, Enfermería, San Francisco Solano, General Jiménez Castellanos, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa y Arcipreste Fernández Casado, antes de regresar al templo.

Una exposición, concursos, un concierto y más

El calendario conmemorativo incluirá en noviembre la Exposición Internacional La Vera-Cruz en el mundo, que se instalará en el Salón Municipal San Juan de Dios y reunirá más de 600 piezas y medallas. Será uno de los primeros acontecimientos de un programa que combinará los cultos con propuestas expositivas, musicales y de participación.

En enero del próximo año se celebrarán los concursos fotográfico e infantil de dibujo y pintura. Durante el mes de febrero tendrán lugar la vigilia y la hora santa, el solemne quinario y la función de regla, mientras que marzo acogerá la Exaltación de las Siete Palabras y la presentación de la primitiva imagen de San Juan Evangelista tras su restauración.

También en marzo se ofrecerá un concierto de marchas procesionales a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y de la banda de guerra de la Brigada Guzmán el Bueno X. A estas iniciativas se sumará una ruta senderista titulada De América a Montilla.

Montilla como sede de un encuentro de hermandades y cofradías

La corporación del Martes Santo tiene previsto solicitar, además, que Montilla sea sede de un encuentro diocesano de hermandades y cofradías de la Vera Cruz de la provincia de Córdoba, así como del pleno de hermanos mayores de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Santa Vera Cruz.

La programación contempla igualmente la edición de un número extraordinario de la revista Vera-Crux y diferentes conferencias cuyas fechas están pendientes de concretar. La clausura se desarrollará en septiembre del próximo año. El sábado día 11 tendrá lugar una salida extraordinaria y, al día siguiente, se celebrará una solemne misa que volverá a estar presidida por el obispo de Córdoba.

El cartel del aniversario

La identidad gráfica del aniversario se dio a conocer el pasado domingo en la parroquia de Santiago. El cartel es obra del pintor pontanés Javier Aguilar Cejas, que ya realizó en 2007 el cartel oficial de la Semana Santa de Montilla, protagonizado entonces por el Sagrado Descendimiento.

El artista ha concebido la composición con apariencia de grabado antiguo y ha tomado como referencia el origen novohispano del crucificado. Según explicó durante la presentación, el fondo reproduce un mapa de la Nueva España en el que aparece localizada la ciudad de Zacatecas, como recuerdo de las tierras de ultramar desde las que llegó la imagen.

La obra incorpora una cruz de plata con remates del mismo material, vinculada a la historia del Cristo, junto a unos ángeles que representan, según detalló Aguilar, la fe y la devoción del pueblo de Montilla. El artista definió el cartel como una forma de rezar y rendir homenaje a la imagen, con la intención de recuperar y poner en valor el cariño hacia el crucificado y de transmitir que la fe "se vive".

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Por su parte, la diseñadora gráfica Clara Zuccharino es la autora del logotipo conmemorativo, que reúne las fechas 1576 y 2026 e incorpora referencias a la iconografía del Santo Cristo de Zacatecas y a la Vera Cruz. Entre sus elementos figuran el color verde de los números y las potencias de la imagen.